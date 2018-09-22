25 человек остаются под арестом в Нальчике после беспорядков в Кенделене

22 сентября 2018, 15:54

Восемь из 33 человек, задержанных 19 сентября после конфликта кабардинцев и балкарцев в Кенделене, сегодня были освобождены из-под административного ареста в Нальчике, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным главы Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерия Хатажукова, после беспорядков было задержано около 40 человек, большинство из них получили административные аресты.

Власти должны сообщить о количестве задержанных и дать официальную информацию о произошедшем, заявил 21 сентября член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Кабардино-Балкарии Заур Жемуха.

Сегодня члены ОНК по просьбе Правозащитного центра Кабардино-Балкарии посетили изолятор временного содержания в Нальчике, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член ОНК Адам Медалиев.

Причиной конфликта в селе Кенделен стало давнее несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев".

По его словам, в изоляторе остаются 25 задержанных. "Сюда было доставлено всего 33 человека из задержанных по событиям в Кенделене. Они были осуждены к административному аресту на сроки от двух до пяти суток. Восемь человек сегодня уже освобождены. В изоляторе остаются 25 человек. Они будут отпущены завтра. Один задержанный, который осужден на пять суток ареста, будет освобожден в понедельник [24 сентября].

По словам Медалиева, представители ОНК прошлись по камерам, поговорили с задержанными. "Жалоб на содержание у них не было. Визуально мы также не увидели следов побоев", - рассказал он.

На сайте МВД по Кабардино-Балкарии информация о задержанных, по состоянию на 15.30 мск, не опубликована.

Беспорядки в Кенделене и противостояние кабардинцев и балкарцев нельзя объяснить исключительно спорами из-за горных пастбищ, отмечает старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла". По его мнению, два народа могли бы вместе праздновать победы и отмечать траурные даты, но в итоге руководство республики отгородилось от людей силовиками и усугубило конфликт.

Активисты насчитали 120 задержанных в Кабардино-Балкарии

При этом на странице группы "Права человека в КБР" в Facebook пользователь Темболэт Кэрэф опубликовал 21 сентября информацию, согласно которой которой всего было задержано 120 человек. Из них 60 были задержаны в районе села Заюково, 14 – в районе села Кенделен, 41 - на посту ДПС «Кызбурун» и еще пятеро - на посту «Баксан».

Согласно сообщению, на всех задержанных составлены протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования ) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В сообщении отмечается также, что среди задержанных – 115 кабардинцев, три балкарца и два карачаевца.

Источник этой информации не указан ни в самом сообщении, ни в комментариях на странице группы "Права человека в КБР".

О 120 задержанных сообщило также 21 сентября со ссылкой на активистов черкесской молодежи "Кавказ.Реалии". По данным активистов, задержанные были доставлены в изоляторы в Нальчике, Баксане и Прохладном.