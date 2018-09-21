21 сентября 2018, 15:51

Хатажуков назвал число задержанных после беспорядков в Кабардино-Балкарии

Большинство из примерно 40 задержанных уже получили административные аресты и находятся в изоляторах временного содержания в Баксане и Нальчике, сообщил глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане.

Около 40 человек были задержаны в результате последних инцидентов в Кабардино-Балкарии, сообщил глава Правозащитного центра республики Валерий Хатажуков.

«Точных данных, к сожалению, у нас нет. По последним данным, задержаны около 40 человек. Среди них есть люди, которые получили увечья, травмы, ушибы. Сколько пострадавших, пока не можем сказать. Также не можем сказать, есть ли у задержанных адвокаты», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Валерий Хатажуков.

По его словам, большинство задержанных получили по трое суток.«У большинства задержанных уже были суды, и им дали трое суток за административное нарушение. Они находятся в изоляторах временного содержания в городах Баксан и Нальчик. Еще известно, что 19 сентября у здания правительства в Нальчике задержали 5 человек, но их сразу отпустили», - сказал правозащитник.

В Нальчике 19 сентября активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства республики, но после встречи с министром по делам национальностей собравшиеся разошлись. Видео о задержании в Нальчике было опубликовано в группе kbr_september_2018 соцсети Instagram. На нем видно, как на площади, где собрались люди, в том числе с черкесскими флагами, несколько полицейских заталкивают в машину молодого человека и увозят.

Валерий Хатажуков добавил, что Правозащитный центр пока не располагает информацией, были ли возбуждены уголовные дела в результате инцидентов в Кенделене и Нальчике.

Ранее в СМИ распространялась информация, что по итогам столкновений с силовиками в районе Баксана были задержаны порядка 30-40 человек. Эта информация, как и сведения о девяти пострадавших, подтверждены не были. Источник в правоохранительных органах сообщил, что пострадали два силовика. 20 сентября появилась неподтвержденная информация о более 70 задержанных.

С новостями о противостоянии у селения Кенделен можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Кенделен: битва за историю". Первопричиной возникшего в связи с 310-летием Канжальской битвы межнационального конфликта в Кабардино-Балкарии опрошенные "Кавказским узлом" историки назвали земельный спор.

Примечание:

"Черкесские активисты поспорили о влиянии МЧА на конфликт в Кенделене", "Чиновники сочли пользователей соцсетей виновными в конфликте в Кенделене", "Конфликт в Кенделене отразился на праздновании Дня адыга в Кабардино-Балкарии".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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