Историки назвали земельный спор первопричиной конфликта в Кенделене

21 сентября 2018, 05:12

Конфликт между кабардинцами и балкарцами, возникший вокруг годовщины Канжальской битвы, вызван нерешенной проблемой статуса горных пастбищ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" ученые. Решение кабардинцев отмечать годовщину битвы в 2008 году было воспринято балкарцами как претензия на их земли.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября жители балкарского села Кенделен в Кабардино-Балкарии отказались пропустить через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы. Это вылилось в столкновения между местным балкарским населением, кабардинскими активистами и силовиками. Есть информация о пострадавших в результате столкновений и о десятках задержанных. Чиновники объяснили случившееся провокациями.

В 2008 году, жители Кенделена тоже отказывались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. На митинг они вышли под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня, однако утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении сотрудников правоохранительных органов прошли через селение.

Возникший в Кенделене обусловлен современными земельными проблемами Кабардино-Балкарии, считает старший научный сотрудник Института географии РАН, профессор Алексей Гуня.

«Сейчас речь идет лишь об интерпретации исторических событий разными сторонами, интерпретации служат тому или иному лагерю. Основной вопрос не в ассоциации кабардинцев и балкарцев с той или иной стороной давнего сражения, а в интерпретации исторического события для решения современных проблем, прежде всего статуса горных земель отгонно-пастбищного животноводства», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Современные балкарцы опасаются потерять свое право на землю из-за ссылки на определенные исторические события - поход кабардинцев в контексте земельного спора выступает "важным моментом в борьбе за историческую память как ресурс для решения современных проблем", указал он.

«Утверждение исторической даты является [для кабардинцев] поводом [заявлять], что горные земли давно осваивались их предками. Важен факт исторического присутствия кабардинцев на землях, на которую претендуют балкарцы. Именно это отрицают балкарские историки и активисты. Идет постоянная борьба за интерпретацию исторических событий, которые станут основанием «застолбить землю», - подчеркнул профессор.

Плато Канжал, расположенное в горной зоне Кабардино-Балкарии, является территорией летних пастбищ. Балкарцы настаивают, что она принадлежит им, хотя кабардинцы в советские годы выгоняли скот с равнин на горные пастбища, поделенные в то время между колхозами и совхозами, отметил Гуня.

«И сейчас ни кабардинцы, ни балкарцы не хотят отказываться от этих горных пастбищ. Конные походы в честь годовщины битвы играют роль ресурса в борьбе за землю, обострившуюся еще в 2003 году, когда вышел закон о землях муниципальных образований. Затем был принят республиканский закон о землях отгонного животноводства - он [определял] территорию муниципалитетов, в том числе горных, таким образом, что [муниципалитетам] доставалась земля только в пределах самих селений. Балкарцы были категорически против - они требовали, чтобы и окружающее пространство было тоже включено в состав муниципальных земель», - объяснил Алексей Гуня.

По словам профессора, дискуссия о землях муниципалитетов регулярно возобновляется, поскольку вопрос о принадлежности отгонных территорий бывших колхозов и совхозов до сих пор не решен и служит источником конфликтов. «Они юридически до сих пор не принадлежат местным горным муниципалитетам и за них по-прежнему идет борьба», - сказал он.

Представление Канжальской битвы как значимого исторического события связано исключительно с борьбой за пастбища в горах, уверен балкарский общественный деятель Мурадин Рахаев. По его словам, отмечать годовщину битвы кабардинцы начали «в один из острых моментов земельных противоречий».

Активист подчеркнул, что оценивать конфликт с точки зрения этнической принадлежности сторон битвы ошибочно. «Проблема в том, что [это] событие происходило на территории, где живет сейчас балкарский народ. [Мероприятия в честь годовщины битвы] могут восприниматься как претензия на его земли. Внедряется мысль, что это исконная земля, за которую предки кровь проливали», - сказал Рахаев.

По словам активиста, избежать подобных конфликтов можно, если отказаться от ссылок на исторические даты. «Надо остановиться на тех землях, которые каждый из народов занимает [сегодня], где нас застала современность. Именно таким образом можно наладить мирные, братские и добрососедские отношения», - заключил он.

Разногласия в оценках исторических событий вызваны спором о том, кому принадлежит горная территория, кабардинцам или балкарцам, подтвердил президент Российского Конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов.

«Кабардинцы утверждают, что эта битва произошла высоко в горах, в тесном ущелье, куда забрались крымско-татарские войска и их там разбили. Я не знаю, насколько это исторически подтверждается, но это подразумевает, что земля [в горах] кабардинская, а балкарцы с этим не соглашаются», - сказал Тоторкулов корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем Тоторкулов указал на различия между нынешним конфликтом в Кенделене и событиями десятилетней давности, когда аналогичное противостояние происходило на фоне острой земельной проблемы. Действия республиканских властей в 2008 году вызывали болезненную реакцию со стороны балкарцев, которые чувствовали себя ущемленными, отметил он.

«В 2008 когда [главой республики] был Арсен Каноков, тогда имели место межнациональные проблемы. Правительство Канокова <...> то относило земли балкарских горных районов к республиканскому ведомству, то называло их межселенными. До сих пор жители балкарских сел лишены права на землю и это вызывает напряжение в обществе. С приходом Юрия Кокова в Кабардино-Балкарии исчезли проблемы национальной розни, но впереди переназначение главы республики и мне кажется, что нарастание напряжения связано именно с этим», - сказал Тоторкулов.

Ассоциации кабардинцев и балкарцев с выигравшей или проигравшей стороной Канжальской битвы сегодня нет, заявил исследователь и краевед Виктор Котляров. По словам Котлярова, в 2008 году, перед 300-летием битвы, он призывал власти привлечь к участию в памятных мероприятиях представителей обоих народов.

«Нет, никто себя не ассоциирует ни с теми, ни с другими. Это проекция на настоящее <...> Нельзя сказать, что это была битва между этносами. С 2008 года прошло десять лет и причина сегодняшнего конфликта не в противостоянии двух народов, а в исторической неграмотности. И за эти 10 лет не сделано ничего для устранения этой неграмотности. Канжальская битва — это лишь повод, не было бы ее, появилось бы что-то другое. Власть должна вести разговор, но сегодня нет лидеров, с которыми можно его вести, есть масса, которой достаточно одного призыва», - сказал этнограф корреспонденту "Кавказского узла".