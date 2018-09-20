Чиновники сочли пользователей соцсетей виновными в конфликте в Кенделене

20 сентября 2018, 20:41

Противостояние между кабардинцами и балкарцами в Кенделене организовано провокаторами, которые разжигали конфликт в социальных сетях, заявили глава Федерального агентства по делам национальностей и замминистра по делам национальностей из соседней Карачаево-Черкесии. Многие пользователи соцсетей при этом поддержали призывы прекратить конфликт.

Как писал "Кавказский узел", празднование в Кабардино-Балкарии Дня адыга, который отмечается 20 сентября, проходит на фоне конфликта балкарцев и кабардинцев за историческую интерпретацию Канжальской битвы. 18 сентября жители селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена, и на посту ДПС в Баксане. В Нальчике активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства республики, но после встречи с министром по делам национальностей собравшиеся разошлись.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Язык имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский. Большинство адыгов двуязычны, и помимо родного языка владеют государственным языком страны проживания, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке о народе "Адыги".

Обстановка в селении Кенделен и других населенных пунктах Кабардино-Балкарии стабилизировалась после того, как к противоборствующим сторонам обратился лично министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Игорь Ромашкин, минувшей ночью жители Кенделена разошлись по домам. Между тем в республике по-прежнему находятся подразделения Росгвардии из Ставропольского края, Северной Осетии и Ингушетии, прибывшие в Кабардино-Балкарию для поддержания порядка, сообщил сегодня "Коммерсант".

Волнения в Кабардино-Балкарии прекратились на фоне празднования Дня адыга, сообщил член Совета по правам человека Александр Брод. По его сведениям, межнациональное противостояние организовали "провокаторы с целью дестабилизировать ситуацию в республике". "Я связывался сегодня с республикой. Ситуация сейчас спокойная. Отмечают национальный праздник, все волнения завершились", процитировало его издание "Взгляд".

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, комментируя ситуацию, выразил уверенность, что провокаторы действовали через социальные сети, находясь при этом за пределами России. "Провокаторы, работающие в информационном поле, находятся не в эпицентре событий в Кабардино-Балкарии, и даже не в других регионах нашей страны, а далеко за ее пределами. И сейчас и ту, и другую сторону пытаются провоцировать, используя социальные сети", - приводит слова Баринова РИА "Новости".

Спор сторон конфликта продолжился на фоне призывов к миру



К участникам конфликта в Кенделене обратился сегодня первый замминистра по делам национальностей Карачаево-Черкесии Ислам Хубиев. Он назвал организаторов столкновений манипуляторами и призвал молодежь Кабардино-Балкарии не поддаваться на провокации.

"Кавказский узел" писал, что общественные организации Карачаево-Черкесии отреагировали на ситуацию в Кенделене. Межнациональный совет общественных организаций Карачаево-Черкесии, общественные организации "Къарачай Алан Халкъ" и "Молодежное Адыге Хасэ" призвали не поддаваться на провокации в связи с событиям в Кабардино-Балкарии и не принимать участие в конфликте.

"Вы — два братских народа, которые живут в цветущей республике. Вам нужно быть вместе. Не идите на поводу у закулисных кукловодов. Вам строить цветущую Кабардино-Балкарию", - сказал Хубиев, обращаясь к балкарцам и кабардинцам через видео на своей странице в Instagram.

Многие пользователи социальных сетей из Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа сегодня призвали стороны конфликта прекратить противостояние. "Я балкарец, и кабардинцы нам братья как и другие народы Кавказа! И какие-то националисты не должны нам портить отношения!", - написал alim.shavaev.

"Ирония была в том, что действия развернулись практически на фоне надписи "Пусть крепнет и процветает дружба народов России", - заметил bill_man_07.

"Что делим? Зачем? Как поделить детей от межнациональных браков? Как поделить друзей? Как разорвать дружбу Кулиева и Кешокова? <...> Давайте уважать друг друга!", - призвал ramworkman.

"Кавказский узел" изучил посты и комментарии в четырех крупных (от 4,8 до 72,3 тысячи подписчиков) сообществах Instagram, объединяющих жителей Кабардино-Балкарии, в том числе национальные сообщества kabarda_tut и balkaria_tut. Все эти паблики опубликовали сегодня призывы к дружбе между двумя народами. Каждая из записей набрала от нескольких десятков до более чем 200 комментариев, многие комментаторы горячо поддержали призывы к миру. Подборка комментариев не является социологическим исследованием и не преследует цель представить срез общественного мнения.

Часть пользователей, вопреки этим призывам, продолжила выяснять, какую из сторон противостояния в Кенделене следует считать правой.

"Если бы мирным шествием пришли пару дней назад к Кенделену, а не с дикими криками и без сопровождения ОМОНа, то уверена до такой каши дело не дошло и всех пропустили бы", - написала mila_tulparova.

"Но мирный конный переход никого не мог задеть, так ведь? Почему нужно было ситуацию довести до конфликта? Вследствие чего молодежь прошла пешком мимо села, не врываясь ни в чьи дома, по общей дороге, под брань и летящие камни? Вследствие того, что накануне не пустили всадников, опять же мирных", - возразила angelik_kt7 .

Спор о том, как должны были повести себя стороны конфликта, произошел 19 сентября на странице черкесской активистки Ольги Бегрет в Facebook.

В ходе дискуссии пользователь Марина Отарова осудила участников похода за "