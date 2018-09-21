Активист призвал власти Кабардино-Балкарии озвучить данные о задержанных

21 сентября 2018, 17:20

Недостаток информации о задержанных после беспорядков осложняет ситуацию после конфликта кабардинцев и балкарцев в Кенделене и акции протеста в Нальчике, заявил член Общественной наблюдательной комиссии Заур Жемуха. Он также рассказал подробности собственного задержания 19 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября в Нальчике активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства республики, требуя разобраться в конфликте в Кенделене, но после встречи с министром по делам национальностей собравшиеся разошлись.

18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным главы Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерия Хатажукова, после беспорядков было задержано порядка 40 человек, большинство из них получили административные аресты.

Одним из задержанных во время акции у дома правительства в Нальчике оказался член Общественной наблюдательной комиссии КБР Заур Жемуха. Вместе с ним были задержаны еще два человека, сообщил активист.

«Меня задержали 19 сентября перед домом правительства. В этот день у нас проходило собрание Международной черкесской ассоциации (конгресс проходил в Нальчике 19 сентября – прим. «Кавказского узла»). Меня задело, что происходили такие события, а люди просто сидели на съезде. Я сам пошел к театру, где проходил съезд, встретился с участниками и поднял тему, что надо встречаться с молодежью. Тогда пошла информация, что какая-то часть молодежи зажата силовиками у дома правительства. Я решил, что надо пойти к дому правительства, чтобы быть с молодыми ребятами», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Заур Жемуха.

Заур Жемуха был среди активистов, которые пришли к кабардинскому театру, где проводился конгресс МЧА, и поставил в известность председателя организации Сохрокова о событиях в Баксанском районе. Как сообщила пользователь Facebook Ольга Эфендиева-Бегрет, активист спросил Сохрокова, что тот собирается предпринять. "Был ответ: "Будем решать", вот и все дела", - написала она в комментарии к записи Жемухи о необходимости идти к кабардинскому театру.

Жемуха рассказал, как проходило его задержание. «Когда я был у здания правительства, туда пришла полиция, начала требовать покинуть площадь. С нами находился правозащитник Валерий Хатажуков. Он объяснил, что народ имеет право там быть, так как ни у кого нет транспарантов, плакатов. Но полиция несколько раз потребовала разойтись и пыталась задержать людей», - сообщил активист.

Он отметил, что полиция не применила грубой силы. «Жестких задержаний именно у здания правительства не было. Просто посадили в машину и отвезли в участок полиции города. Причиной было – выяснение личности. Мы там были три часа. Мы все смогли связаться с адвокатами. После трех часов нас всех отпустили без оформления каких-либо документов. Не знаю, сколько еще было задержано, кроме нас. Во время потасовки я потерял паспорт и фотоаппарат. Но заявление о пропаже не написал», - рассказал Заур Жемуха.

По его мнению, госструктуры должны выступить с заявлением о количестве задержанных и дать официальную информацию о произошедшем. «Официальную информацию правоохранительные органы не публикуют, и это осложняет ситуацию, так как в соцсетях много неподтвержденной информации о том, что задержанные оштрафованы судом на 500 или 10 тысяч рублей. Они [власти] должны выступить с официальным заявлением, чтобы общественность знала, что происходит», - подчеркнул Заур Жемуха.

Заур Жемуха подавал уведомления в мэрию Нальчика о проведении 17 июля митинга и пикета против законопроекта о добровольном изучении национальных языков, но власти города отклонили обе заявки по формальным причинам.

Ранее Валерий Хатажуков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 19 сентября у здания правительства в Нальчике задержали пять человек, но их сразу отпустили.