Черкесские активисты поспорили о влиянии МЧА на конфликт в Кенделене

21 сентября 2018, 15:30

Конгресс Международной черкесской ассоциации завершился без публикации позиции по конфликту в селе Кенделен, это заявление будет озвучено позднее, рассказали участники мероприятия. Заявление организации не поможет остановить противостояние, убежден активист Заурбий Чундышко.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября в Нальчике открылся конгресс Международной черкесской ассоциации (МЧА), участники которого вновь избрали председателем организации Хаути Сохрокова. Форум, собравший около 300 адыгов из России и других стран, прошел на фоне волнений в Кенделене.

Межнациональный конфликт между кабардинцами и балкарцами, возникший вокруг 310-летия Канжальской битвы, произошел 18 сентября, когда жители села Кенделен не пустили участников конного похода в память о Канжальской битве, после чего произошли стычки. 19 сентября активисты попытались прорвать оцепление силовиков, полицейские применили слезоточивый газ. Столкновения между активистами и силовиками произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена. Историки назвали первопричиной конфликта в Кенделене земельный спор.

Участники конгресса Международной черкесской ассоциации 19 сентября обсуждали инциденты в селе Кенделен, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

"Работа конгресса была приостановлена для проведения специального обсуждения этих событий. Участники выразили свое мнение, и в итоге была сформулирована позиция МЧА. Она будет опубликована на днях", - рассказал он.

Сообщение о том, что в Нальчике открывается конгресс МЧА, пришло на смс-сервис "Кавказского узла" 18 сентября. По словам автора сообщения, "людей беспокоит позиция МЧА по ситуации в Кенделене". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер "Кавказского узла" +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В целом позиция МЧА заключается в том, что конфликт кабардинцев и балкарцев "должен быть решен в правовых рамках", уточнил Аскер Сохт.

"Особенность позиции МЧА в том, что российские общественные организации черкесов, власти и общественность Кабардино-Балкарии должны урегулировать этот вопрос, а иностранные черкесские организации, которые находились в статусе гостей, они никоим образом не должны принимать участия в решении конфликта", - рассказал активист.

Анонсированное заявление по событиям в Кенделене не поможет разрешить конфликт, не согласился председатель майкопской городской общественной организации "Адыгэ Хасэ" Заурбий Чундышко.

"Эта организация не способна решать важные вопросы, поэтому и ее призыв не повлияет на урегулирование конфликта. Отдельные личности, да, могут (повлиять), но МЧА – нет, так как народ не прислушивается к этой организации", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Заурбий Чундышко.

Призыв МЧА, напротив, "дойдет до своего адресата", убежден председатель общественного движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии Али Асланов.

"Люди прислушаются. Я лично выступил с видеообращением, призвал не поддаваться на провокации и прекратить акции. Как мы [на конгрессе] могли не обсуждать инцидент в Кенделене, если это волнует весь наш народ? Все выразили свое мнение, рассказали, каким видят решение конфликта. Пришли к тому, что надо срочно приостановить все акции, чтобы не было кровопролития, стычек", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хаути Сохроков после конгресса в Нальчике уклонился от конкретного ответа на вопрос о позиции МЧА, рассказала пользователь Facebook Ольга Эфендиева-Бегрет. "Когда мы подошли к кабардинскому театру, мероприятие, проводимое МЧА, подошло к концу. На выходе Сохрокова из здания нам удалось перехватить его, Заур поставил его в известность о сегодняшних событиях в Баксанском районе и спросил в упор, что тот собирается предпринять. Был ответ: "Будем решать", вот и все дела", - написала она в комментарии к записи Заура Жемухи, опубликованной 19 сентября.

19 сентября активисты с адыгскими флагами вышли на стихийный митинг к зданию правительства Кабардино-Балкарии в Нальчике, требуя разобраться в межнациональном конфликте близ селения Кенделен.

Вопрос о единстве черкесских организаций вызвал спор активистов

Переизбрание Сохрокова на посту главы МЧА усилит разногласия между черкесскими организациями, предположил Заурбий Чундышко. "Избрание господина Сохрокова на пост главы МЧА нас беспокоит. Мы не можем сказать, что он сделал что-то на пользу черкесам, черкесскому сообществу. Результат конгресса для нас удручающий. (Руководство МЧА) работает в согласии с властями, но не представляет интересы обычных, рядовых черкесов КБР, КЧР, Адыгеи, Ставрополя и Краснодарского края", - рассказал Заурбий Чундышко.

Он уточнил, что активистов из Майкопа "не пригласили" на конгресс. "Мы ожидали, что там будут также и те, кто, скажем так, в оппозиции к этой организации. Хотелось, чтобы там прозвучало другое мнение, другие взгляды на происходящее", - отметил Чундышко.

Информация о разногласиях между черкесскими организациями не соответствует действительности, возразил Аскер Сохт. "Нет никаких разногласий между черкесскими организациями, и нет оснований для раскола", - сказал он.

Аналогичной точки зрения придерживается Али Асланов. "Я не слышал официальной позиции какой-либо черкесской организации о недовольстве или несогласии. Раскола среди нас нет. Ситуация в Кенделене – это результат того, что кто-то не доработал, не досмотрел, и случился конфликт. Сейчас наша задача – сесть всем вместе и спокойно разобраться в случившемся", - отметил Асланов.

Али Алсанов также добавил, что избрание Сохрокова устроило всех присутствующих. "Ни одного голоса против. Были, конечно, воздержавшиеся, но 51 человек был за его избрание. Это показывает, что был нормальный демократический процесс. Все были настроены позитивно, и абсолютно никакого раскола нет", - заверил он.

Новости о противостоянии у села Кенделен "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кенделен: битва за историю", а материалы о положении черкесов в России и за рубежом - на странице "Черкесский вопрос".