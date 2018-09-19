Хаути Сохроков. Фото: официальный сайт Кабардино-Балкарского государственного университета им.Х.М.Бербекова https://kbsu.ru

19 сентября 2018, 18:54

Сохроков переизбран главой МЧА на конгрессе в Нальчике

Сегодня в Нальчике открылся конгресс Международной черкесской ассоциации (МЧА), участники которого вновь избрали председателем организации Хаути Сохрокова. Форум, собравший около 300 адыгов из субъектов России и стран зарубежья, прошел на фоне волнений в Кенделене.

Сообщение о том, что сегодня в Нальчике открывается конгресс МЧА, пришло на смс-сервис "Кавказского узла" в 13.25 мск 18 сентября. "Сегодня в Нальчике открывается 12 конгресс МЧА", - написал автор сообщения. По его словам, "людей беспокоит позиция МЧА по ситуации в Кенделене".

Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер "Кавказского узла" +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября жители Кенделена отказались пропустить участников конного похода в память о 310-летии Канжальской битвы. Произошли стычки, в ходе которых несколько жителей села получили травмы. Силовики попытались вывезти участников акции из села, но те отказались. Как участники акции, так и силовики покинули Кенделен только после того, как местные жители организовали ночное дежурство. Сегодня всадники, спускающиеся с горы Канжал, изменили маршрут, чтобы не проходить через Кенделен, сообщил активист Мартин Кочесоко.

Участники проходящего сегодня в Нальчике конгресса МЧА вновь избрали председателем Хаути Сохрокова. В отчетном докладе он отметил, что "МЧА координирует усилия общественных объединений, содействующих сохранению национальной самобытности адыгов, содействует расширению связей черкесской диаспоры с исторической родиной, содействует укреплению мира, дружбы и согласия между народами".

Также Сохроков подчеркнул, что одна из задач МЧА - выработка механизмов репатриации соотечественников на историческую родину в порядке, установленном российским законодательством, передает "Интерфакс-Юг".

Участников конгресса приветствовал глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, который заявил, что власти в республике будут "уделять работе с соотечественниками приоритетное внимание", отмечает агентство.

Участниками конгресса стали около 300 человек. Делегацию от Адыгеи на конгрессе представляет председатель республиканского комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов. Также в нее входит народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Исхак Машбаш, передает ГТРК "Адыгея".

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Язык имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский. Большинство адыгов двуязычны, и помимо родного языка владеют государственным языком страны проживания, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке о народе "Адыги". Большинство адыгов проживают за пределами России. Всего, по разным данным, в Турции, Иордании, Сирии, Ливии, Германии и других странах проживают от 5 до 7 миллионов адыгов.

Отметим, что конгресс проходит на фоне стихийного митинга в Нальчике. Как сообщалось ранее, активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства Кабардино-Балкарии, требуя разобраться в конфликте близ селения Кенделен.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

Примечание:

"Следствие отчиталось о поиске зачинщиков столкновений в Кенделене", "Международная черкесская ассоциация призвала заблокировать закон о родных языках", "Нальчане назвали День памяти адыгов веским фактором единства".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

19 сентября 2018, 21:09

19 сентября 2018, 20:40

19 сентября 2018, 20:32

19 сентября 2018, 20:26

  • Член избиркома рассказал о тайном отъезде Хулаевой из Калмыкии

    Айса Хулаева, которая зафиксировала нарушение на избирательном участке в поселке Приманыч, уехала в Москву сразу после допроса у следователя, сообщил член калмыцкого отделения "Справедливой России". Сама Хулаева пока не рассказала подробностей о своем исчезновении.

19 сентября 2018, 19:20

  • Писатель Айлисли пожаловался на запрет покидать Азербайджан

    Запрет на выезд за рубеж не позволяет получить необходимое лечение, сообщил азербайджанский писатель Акрам Айлисли в открытом письме к генпрокурору. Айлисли попросил прекратить уголовное дело в отношении него, заявив об отсутствии следственных действий в течение двух лет.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Инфографика

Все справки

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи