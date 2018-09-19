Сохроков переизбран главой МЧА на конгрессе в Нальчике

19 сентября 2018, 18:54

Сегодня в Нальчике открылся конгресс Международной черкесской ассоциации (МЧА), участники которого вновь избрали председателем организации Хаути Сохрокова. Форум, собравший около 300 адыгов из субъектов России и стран зарубежья, прошел на фоне волнений в Кенделене.

Сообщение о том, что сегодня в Нальчике открывается конгресс МЧА, пришло на смс-сервис "Кавказского узла" в 13.25 мск 18 сентября. "Сегодня в Нальчике открывается 12 конгресс МЧА", - написал автор сообщения. По его словам, "людей беспокоит позиция МЧА по ситуации в Кенделене". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер "Кавказского узла" +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября жители Кенделена отказались пропустить участников конного похода в память о 310-летии Канжальской битвы. Произошли стычки, в ходе которых несколько жителей села получили травмы. Силовики попытались вывезти участников акции из села, но те отказались. Как участники акции, так и силовики покинули Кенделен только после того, как местные жители организовали ночное дежурство. Сегодня всадники, спускающиеся с горы Канжал, изменили маршрут, чтобы не проходить через Кенделен, сообщил активист Мартин Кочесоко.

Участники проходящего сегодня в Нальчике конгресса МЧА вновь избрали председателем Хаути Сохрокова. В отчетном докладе он отметил, что "МЧА координирует усилия общественных объединений, содействующих сохранению национальной самобытности адыгов, содействует расширению связей черкесской диаспоры с исторической родиной, содействует укреплению мира, дружбы и согласия между народами".

Также Сохроков подчеркнул, что одна из задач МЧА - выработка механизмов репатриации соотечественников на историческую родину в порядке, установленном российским законодательством, передает "Интерфакс-Юг".

Участников конгресса приветствовал глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, который заявил, что власти в республике будут "уделять работе с соотечественниками приоритетное внимание", отмечает агентство.

Участниками конгресса стали около 300 человек. Делегацию от Адыгеи на конгрессе представляет председатель республиканского комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов. Также в нее входит народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Исхак Машбаш, передает ГТРК "Адыгея".

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Язык имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский. Большинство адыгов двуязычны, и помимо родного языка владеют государственным языком страны проживания, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке о народе "Адыги". Большинство адыгов проживают за пределами России. Всего, по разным данным, в Турции, Иордании, Сирии, Ливии, Германии и других странах проживают от 5 до 7 миллионов адыгов.

Отметим, что конгресс проходит на фоне стихийного митинга в Нальчике. Как сообщалось ранее, активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства Кабардино-Балкарии, требуя разобраться в конфликте близ селения Кенделен.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".