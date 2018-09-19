19 сентября 2018, 18:23

Нальчане вышли на стихийный митинг после беспорядков в Кенделене

Активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства Кабардино-Балкарии в Нальчике, требуя разобраться в межнациональном конфликте близ селения Кенделен.

Как писал "Кавказский узел", жители села Кенделен 18 сентября отказались пропустить через свое село участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, заблокировав их. Силовики блокировали село, чтобы предотвратить масштабный конфликт участников акции с местными жителями, несколько жителей села получили во время стычек с приезжими травмы. Сегодня днем возле Кенделена произошли столкновения между активистами и силовиками.

"Сегодня в Нальчике открывается 12 конгресс Международной черкесской ассоциации (МЧА). Людей беспокоит позиция МЧА по ситуации в Кенделене", - говорится в сообщении, поступившем на смс-сервис "Кавказского узла" сегодня в 15.45.

Сообщение о конфликте в Кенделене поступило на смс-сервис "Кавказского узла" в 13.25 мск 18 сентября. По информации автора сообщения, участники акции в память о Канжальской битве пытались пройти через селение, отказавшись от предложения местных жителей провести шествие в обход. Участники мероприятия скандировали лозунги, которые "провоцировали местное население", говорилось в сообщении. Часть этих данных была подтверждена корреспондентами "Кавказского узла".

Кадр видео из Telegram-канала "Станция Нальчик".Конфликтная ситуация в районе селения Кенделен стала поводом для стихийного митинга на центральной городской площади в Нальчике. Черкесы начали собираться у здания правительства Кабардино-Балкарии около 17.00 мск, сообщил "Кавказ.Реалии".

На центральной площади Нальчика собрались десятки людей, участники акции выкрикивают лозунги, пишет "Регион онлайн".

Издание опубликовало короткое видео: на записи продолжительностью 19 секунд видно значительное количество собравшихся на площади людей, кто-то из активистов держит большой адыгский флаг, слышны возмущенные выкрики.

Еще одно видео, снятое, как утверждается, на центральной площади Нальчика, опубликовал Telegram-канал "Станция Нальчик". На этой записи, снятой непосредственно на площади, между несколькими людьми и полицейскими происходит потасовка.

"Кавказский узел" пока не располагает доказательствами, что данные видео сняты именно на сегодняшнем митинге в Нальчике.

Примечание:

"Власти Кабардино-Балкарии прервали конный поход у села Кенделен", "Участники конного похода заблокированы в селе Кенделен", "Два человека обратились к врачам после стычек в селе Кенделен".

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