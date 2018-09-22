Власти Пятигорска повторно отказались согласовать митинг в защиту ЛГБТ

22 сентября 2018, 08:28

Мэрия Пятигорска сочла акцию с требованием соблюдать конституционные права представителей ЛГБТ пропагандой, опасной для детей, и не согласовала ее, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", активисты оспорили в суде отказ мэрии Пятигорска согласовать акцию, запланированную на 18 сентября. Горсуд обязал мэрию повторно рассмотреть заявку активистов. Заявители, в частности, хотели потребовать провести должное расследование сообщений о массовых преследованиях геев в Чечне.

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. Это вызвало международный резонанс. Так, в июне 2018 года ПАСЕ призвала Россию провести соответствующее расследование. В августе 15 стран ОБСЕ потребовали от России представить отчет о нарушениях прав человека в Чечне, но правозащитники усомнились в том, что это может повлиять на ситуацию.

Администрация Пятигорска, вновь рассмотрев заявку ЛГБТ-активистов, сочла неприемлемыми цели митинга, сообщило общественное движение ЛГБТ "Солидарность". "Мы получили новый ответ администрации города Пятигорска, в котором администрация вновь отказалась согласовать митинг и предложила изменить его цели. Все из-за "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних"", - говорится в сообщении, которое движение опубликовало 21 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".



Активисты отметили, что намерены обжаловать в Пятигорском городском суде и этот отказ.

На сайте администрации Пятигорска по состоянию на 8:28 мск 22 сентября нет информации об отклонении заявки на проведение митинга.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященный преследованию представителей ЛГБТ в Чечне и других регионах Северного Кавказа.