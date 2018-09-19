Суд обязал мэрию Пятигорска пересмотреть заявку на проведение ЛГБТ-акции

19 сентября 2018, 05:50

Пятигорский городской суд обязал мэрию повторно рассмотреть заявку активистов на проведение митинга с требованием провести надлежащее расследование сообщений о массовых преследованиях геев в Чечне.

По данным суда, в начале сентября группа молодых жителей Пятигорска обратилась к администрации города с уведомлением о проведении 18 сентября митинга с 59 участниками, на котором планировалось выступить в защиту конституционных прав представителей ЛГБТ-сообщества и потребовать провести должное расследования сообщений о массовых преследованиях представителей ЛГБТ в Чеченской республике.

Как информировал "Кавказский узел", в апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. 27 июня 2018 года ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России провести расследование преследования представителей ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы) в Чечне или разрешить провести его международной правозащитной организации. 31 августа 15 стран ОБСЕ потребовали от России представить отчет о нарушениях прав человека в Чечне, однако правозащитники усомнились в том, что это может повлиять на ситуацию.

В ответ мэрия Пятигорска предложила инициаторам акции исправить в уведомлении несоответствия, связанные с указанием места жительства одного из организаторов, который оказался не зарегистрирован по указанному в заявке адресу. Но организаторы через суд через суд оспорили решение администрации, сообщается 18 сентября на сайте Пятигорского городского суда.

Суд признал, что организаторы акции не должны переделывать уведомление, но отказался возложить на мэрию обязанность согласовать проведение митинга, поэтому администрация теперь должна в трехдневный срок повторно рассмотреть уже поданное уведомление, уточняет "Интерфакс-Юг".

Комментариев от сторон процесса относительно решения суда пока не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Россия находилась на предпоследнем, 48-м, месте в рейтинге ILGA-Europe - европейского отделения Международной ассоциации геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, опубликованном к 17 мая 2017 года. Таким образом, страна вошла в число самым гомофобных государств в Европе.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященный преследованию представителей ЛГБТ в Чечне и других регионах Северного Кавказа.