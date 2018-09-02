Правозащитники усомнились в возможности ОБСЕ повлиять на ситуацию с правами человека в Чечне

02 сентября 2018, 06:25

Россия может проигнорировать требования 15 государств-членов ОБСЕ, которые потребовали в десятидневный срок отчитаться о мерах, принятых для защиты прав человека в Чечне, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники. Москва окажется в "постыдном положении", если откажется отвечать на запросы ОБСЕ, считает Татьяна Локшина. Россия может "наплевать" на требование ОБСЕ, заявил Олег Орлов. Давление на Россию будет больше моральное, чем реальное, полагает Константин Баранов.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа 15 стран ОБСЕ потребовали от России предоставить отчет о нарушениях прав человека в Чечне. Российским властям были заданы четыре вопроса: что сделано для проверки выполнения руководством Чечни обязательств, взятых Россией как членом ОБСЕ; как российские власти расследовали нарушения прав представителей ЛГБТ и на основании чего сделали заключение об отсутствии людей с нетрадиционной ориентацией в Чечне; какие шаги предприняты для обеспечения нормальной работы в республике СМИ и правозащитников, в частности, "Мемориала"; как расследована информация о внесудебной казни в Чечне 27 человек.

10 августа ООН указала России на проблемы с расследованием пыток и похищений людей на Северном Кавказе. Так эта международная организация отреагировала на представленный российскими властями доклад о выполнении в стране требований Конвенции против пыток, где отмечалось, что в России большое внимание уделяется защите прав человека.

Государства, сделавшие заявление, сослались на Венский механизм, который позволяет государствам-членам ОБСЕ поднимать проблемы защиты прав человека в другом государстве-члене ОБСЕ.

Задействование Венского механизма является важным шагом, поскольку коллективные действия группы государств в рамках ОБСЕ крайне редки, несмотря на серьезные нарушения прав человека во многих странах ОБСЕ, отметил в своем заявлении на сайте правозащитной организации Human Rights Watch ее директор по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

"Большинство процедур ОБСЕ по мониторингу прав человека основаны на консенсусных решениях всех 57 государств-участников, что затрудняет быструю работу. Венский механизм и связанный с ним Московский механизм не требуют консенсуса. Московский механизм основывается на Венской процедуре, позволяя создать экспертную миссию для расследования злоупотреблений и представления докладов в государствах-участниках ОБСЕ. Процедура Московского механизма применялась дважды — в отношении Туркмении и Белоруссии. В обоих случаях в отношении Туркмении в 2003 году и Белоруссии в 2011 году расследования дали важные результаты", - написал Уильямсон.

Московский механизм предоставляет дополнительную возможность государствам-участникам ОБСЕ формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением, в том числе на территории другого государства-участника ОБСЕ, говорится на сайте организации.

ОБСЕ санкции не вводит

России важно своевременно и достоверно отреагировать на вопросы прав человека, заданные 15 правительствами, отметила руководитель московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина.

"В ситуации, когда по отношении к государству запущен Венский механизм, и оно не предоставляет адекватный ответ в определённый срок, существует возможность запустить так называемый Московский механизм ОБСЕ. Этот вид воздействия предполагает создание международной миссии для расследования. Хью Уильямсон указал, что если РФ не представит должный ответ на заданные вопросы, то государства, выступившие с заявлением, могут пойти ещё на один шаг дальше", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что международная расследовательская комиссия может быть не допущена в страну, как это было с Туркменией в 2002 году.

"В таких случая комиссия будет работать вне России, опираясь на имеющиеся источники, запрашивая информацию у журналистов и неправительственных структур. Нечто похожее сделала комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу "охоты на геев" в Чечне. У неё не было доступа в регион", - отметила она.

О массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне сообщила в апреле 2017 года "Новая газета". 27 июня ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России провести расследование преследования представителей ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы) в Чечне или разрешить провести его международной правозащитной организации. Докладчик по теме, бельгийский депутат Пит де Брюн, отметил, что с "начала кампании по преследованию" Чеченскую Республику покинули 114 представителей ЛГБТИ-сообщества. 30 июля "Российская ЛГБТ-сеть" сообщила о том, что с начала 2017 года из Чечни выехали 125 человек, ставших жертвами преследования за свою сексуальную ориентацию.

По мнению Локшиной, в итоге может быть представлен доклад о положении с теми или иными правами человека.

"А государство, о котором идёт речь в докладе, представит контраргументы. Вопросы, затронутые в докладе, подлежат обсуждению. Не думаю, что со стороны России может быть содоклад. Так или иначе, Венский механизм уже запущен. Хочется надеятся, что Россия даст необходимые ответы и не поставит себя в один ряд с теми странами, в отношении которых запускался Московский механизм - Белоруссией в 2011 и Туркменией в 2002. Вряд ли российская власть желает показать себя в столь невыгодном свете, оказаться в столь постыдном положении", - сказала Локшина, добавив, что санкции как таковые ОБСЕ не вводит, это могут сделать сами отдельные государства.

Механизмы ОБСЕ рассчитаны на добрую волю государств

Между тем, председатель совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов полагает, что Россия, скорее всего, будет игнорировать группы стран-членов ОБСЕ.

"Россия может плюнуть, забыть и растереть в ответ на требования этих стран. Да, они могут требовать, но Россия может их послать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Все механизмы ОБСЕ очень слабы и рассчитаны на добрую волю государств, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член координационного совета международного Молодежного правозащитного движения Константин Баранов.

"В заявлении этих 15 государств говорится: "В соответствии с Венским механизмом ("Человеческое измерение") мы надеемся получить информацию в ответ на эту серьезную обеспокоенность в письменном виде в течение десяти дней". Однако в обязательствах по Венскому механизму речь идёт о четырех неделях. Насколько я могу судить, десять дней возникли потому, что именно через это время в Варшаве начнётся ежегодная Встреча по человеческому измерению ОБСЕ. И на ней, очевидно, от России эти 15 стран будут требовать ответов на поставленные вопросы. Если их не будет, возможно, запустят Московский механизм. В рамках этого механизма назначается докладчик по данной ситуации. Государство, в отношении которого запущен механизм, имеет право назначить своего содокладчика. они собирают информацию по ситуации и готовят официальный доклад с рекомендациями. Но проблема в том, что нет эффективного способа принудить государство впоследствии эти рекомендации выполнять, какими бы здравыми и замечательными они ни были. В рамках ОБСЕ никакие санкции не предусмотрены, кроме исключения государства из организации. Поэтому члены ОБСЕ будут ломать голову, что с этим делать дальше", - отметил он.

Правозащитник уверен, что давление на Россию будет больше моральное, чем реальное.

"Все эти механизмы ОБСЕ - скорее, такая символическая пощёчина. Государство-двоечника вызвали к доске прилюдно отвечать перед всем классом", - отметил Баранов. Он подчеркнул, что по Белоруссии и Туркмении, которых ранее пропускали через эти механизмы, реальных результатов в улучшении ситуации также не было.