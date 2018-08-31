15 стран ОБСЕ потребовали от России отчета о нарушениях прав человека в Чечне

31 августа 2018, 13:54

Россия не желает или неспособна решить проблему нарушений прав человека в Чечне, заявили 15 стран-членов ОБСЕ, потребовавших от российских властей в десятидневный срок отчитаться о принятых мерах.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 августа ООН указала России на проблемы с расследованием пыток и похищений людей на Северном Кавказе. Так эта международная организация отреагировала на представленный российскими властями доклад о выполнении в стране Конвенции против пыток, где отмечалось, что в России большое внимание уделяется защите прав человека.

В документе от имени 15 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выражается обеспокоенность информацией об арестах, пытках и убийствах в Чечне людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией или только заподозренных в этом.

"Чеченские власти допустили насилие в отношении этих лиц и, как сообщается, призвали семьи совершать «убийства в защиту чести». В то же время журналисты и правозащитники сталкиваются с угрозами и репрессиями со стороны местных чеченских властей за документирование этих и других нарушений и поддержку выживших", - говорится в заявлении, опубликованном 30 августа на сайте миссии США в ОБСЕ. Заявление сделано от имени США, Канады, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Нидерландов, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

В качестве примера информации о преследованиях геев в Чечне страны ОБСЕ ссылаются на заявление Максима Лапунова, который пожаловался на задержание и пытки. Однако проверка этих сообщений завершилась тем, что российские власти не нашли в республике никаких представителей ЛГБТ, отмечается в документе

В документе говорится и о других случаях нарушения прав человека в Чечне: внесудебную казнь 27 человек в январе 2017 года и преследование главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева. "Явное нежелание или неспособность Российской Федерации справиться с этими серьезными нарушениями прав человека способствовало созданию атмосферы безнаказанности властей Чечни в совершении таких нарушений", - отмечается в заявлении стран-членов ОБСЕ.

Не менее 27 задержанных были казнены в Чечне в ночь на 26 января, сообщила журналист Елена Милашина в материале, опубликованном 9 июля в "Новой газете".

Российским властям заданы четыре вопроса: что сделано для проверки выполнения руководством Чечни обязательств, взятых Россией как членом ОБСЕ; как российские власти расследовали нарушения прав представителей ЛГБТ и на основании чего заключили об отсутствии людей с нетрадиционной ориентацией в Чечне; какие шаги предприняты для обеспечения нормальной работы в республике СМИ и правозащитников - в частности, "Мемориала"; как расследована информация о внесудебной казни в Чечне 27 человек.

В соответствии с венским механизмом, ответы на эти вопросы должны быть даны в письменной форме в течение десяти дней, отмечается в документе.

Венский механизм, которым воспользовались 15 стран, обратившихся к России за разъяснениями - один из способов мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками в области прав человека и демократии, он принят в 1989 году, говорится на сайте ОБСЕ.

"Первый шаг к международному расследованию преступлений кадыровского режима сделан", - прокомментировала сегодня на своей странице в Facebook заявление 15 стран ОБСЕ журналист Елена Милашина.

Глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев настаивает, что силовики подбросили ему наркотики перед задержанием, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", подготовленной "Кавказским узлом". О деле Титиева и методах борьбы властей Чечни с несогласными, рассказывается в видеосюжете "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне".

Напомним также, что о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне сообщила в апреле 2017 года "Новая газета". 30 июля 2018 года "Российская ЛГБТ-сеть" сообщила о том, что с начала 2017 года из Чечни выехали 125 человек, ставших жертвами преследования за свою сексуальную ориентацию.

На сайтах МИД России и главы Чечни по состоянию на 13:54 мск нет комментариев относительно заявления 15 стран-членов ОБСЕ.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".