Активисты сообщили о 45 госпитализированных после столкновений близ Заюково

21 сентября 2018, 20:02

45 человек попали в больницу в результате столкновения с полицией у селения Заюково в Кабардино-Балкарии, число задержанных достигло 120, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. В Нальчике активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства республики, часть из них задержали.

После беспорядков были задержаны около 40 человек, большинство из них получили административные аресты, сообщил сегодня глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. Отсутствие официальной информации о задержанных только осложняет ситуацию после конфликта кабардинцев и балкарцев в Кенделене и акции протеста в Нальчике, заявил член Общественной наблюдательной комиссии Заур Жемуха.

По словам активистов, после столкновения с полицией в Заюково были госпитализированы 45 человек, все они проходят лечение в Нальчике. 15 человек, получившие повреждения средней тяжести, находятся в отделении хирургии, 30 человек с легкими травмами - в отделении травматологии. В основном у пострадавших рассечена кожа на голове.

В следственных изоляторах Нальчика, Баксана и Прохладного находятся 120 задержанных, шестеро из которых несовершеннолетние, сообщили сегодня "Кавказ.Реалии" со ссылкой на активистов.

"Кавказский узел" не располагает доказательствами информации о количестве пострадавших и задержанных, и пока не может проверить эти сведения.

В столицу Кабардино-Балкарии прибыли следователи из Москвы, которые занимаются вопросом возбуждения уголовных дел по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применении насилия в отношении представителя власти, информировал сегодня "Кавказ.Реалии".

По состоянию на 20:02 мск на сайте республиканского главка МВД отсутствуют данные о задержанных. На сайте Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии к этому времени также нет информации о возбуждении уголовных дел в связи с конфликтом.

За новостями о противостоянии у селения Кенделен "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кенделен: битва за историю". Первопричиной возникшего в связи с 310-летием Канжальской битвы межнационального конфликта в Кабардино-Балкарии опрошенные "Кавказским узлом" историки назвали земельный спор. Однако старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов, подготовивший материал для "Кавказского узла", считает, что беспорядки в Кенделене и противостояние кабардинцев и балкарцев нельзя объяснить исключительно спорами из-за горных пастбищ.