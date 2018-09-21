Суд отказался допросить свидетеля по делу Титиева в открытом заседании

21 сентября 2018, 15:42

Шалинский горсуд сегодня не удовлетворил ходатайство защиты Оюба Титиева и решил допросить начальника уголовного розыска в закрытом заседании, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября прокурор Джабраил Ахмадов попросил Шалинский горсуд закрыть от прессы заседания по делу Оюба Титиева. Он объяснил это тем, что далее будут допрошены действующие сотрудники правоохранительных органов. Защита Титиева выступила против, однако суд удовлетворил ходатайство гособвинения. Решение суда закрыть процесс нарушает право Титиева на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией и закрепленное Конвенцией о защите прав человека, заявили адвокаты правозащитника.

Оюб Титиев, находящийся с 11 января под стражей по обвинению в хранении марихуаны, не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". С комментариями защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения можно ознакомиться в видеосюжете "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля", опубликованном на Youtube-канале "Кавказского узла".

Заседание суда по делу Оюба Титиева началось сегодня в закрытом режиме, в зале суда "публики нет", сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Согласно сообщению, суд допросил в закрытом режиме 59-го по счету свидетеля обвинения, старшего оперуполномоченного Курчалоевского РОВД Андрея Манжикова.

"А до суда повидаться с Оюбом удалось", - отмечается в сообщении, распространенном в Telegram-канале "Мемориала".

Также правозащитники отметили, что несмотря на закрытый характер заседания, "в перерыве Оюб дал интервью корреспонденту Daily Telegraph". Подробности ПЦ "Мемориал" не уточнил.

Перед допросом следующего свидетеля, начальника уголовного розыска Дени Джабраилова, защита ходатайствовала, чтобы его допрашивали в открытом заседании, так как он публичная фигура и сведения о его назначении размещены на сайте МВД.

После совещания судья решила, что Джабраилова будут допрашивать в закрытом заседании, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Решение о закрытии процесса Оюба Титиева принято Шалинским городским судом по абсурдному предлогу. Объяснение, что закрытость суда обеспечит безопасность действующих сотрудников правоохранительных органов, допрашиваемых в качестве свидетелей, не выдерживает критики, поскольку свои показания в открытом заседании уже дали почти все заявленные обвинением свидетели, заявило Международное общество «Мемориал».

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