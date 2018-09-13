Орлов оштрафован за пикет в защиту Титиева

13 сентября 2018, 21:05

Суд назначил председателю совета ПЦ "Мемориал" Олегу Орлову десять тысяч рублей штрафа за акцию в Москве с требованием освободить главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", Олег Орлов и еще одна участница акции, Светлана Ганнушкина, были задержаны 9 июля на Манежной площади в Москве. Орлов и Ганнушкина пояснили, что знали об угрозе задержания, но провели эту акцию для привлечения внимания к делу Титиева. Суд перенес рассмотрение дела на осень, что вызвало недовольство активистов. Защита назвала повод для переноса надуманным.

Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении марихуаны. Он не признал своей вины и заявил, что наркотики ему подбросили, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Главное о деле Оюба Титиева". О деле Титиева и методах борьбы властей Чечни с несогласными, рассказывается в видеосюжете "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне".

Тверской районный суд в Москве постановил оштрафовать Олега Орлова на десять тысяч рублей, признав его виновным в нарушении правил проведения мероприятия, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Олег Орлов заявил на суде, что считает президентский указ №202 о запрете на пикеты во время проведения чемпионата мира по футболу противоречащим Конституции. "Наше мирное пикетирование не могло представлять угрозу интересам национальной безопасности и общественного порядка, здоровью и нравственности других лиц <...> Я не видел и не вижу никаких оснований для нашего задержания", - сказал он.

Адвокат Денис Шедов подал судье ходатайства о том, чтобы в суд в качестве свидетелей вызвали полицейских, которые задерживали Орлова и Ганнушкину, а также вызове представителя полиции или прокуратуры для поддержания обвинения. Без них, по мнению защиты, нарушается состязательность процесса, а роль обвинителя берет на себя судья. Кроме того, адвокат попросил направить в Конституционный суд запрос относительно законности указа №202. Эти ходатайства были отклонены. Судья согласился лишь выполнить просьбы адвоката о приобщении к делу фотографий пикета из "Новой газеты", объяснения Олега Орлова и пояснения защиты.

Напомним, что суд по аналогичному делу Светланы Ганнушкиной состоится 1 октября.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".