Активисты на конференции ОБСЕ потребовали освободить Титиева

10 сентября 2018, 14:37

Активисты в футболках с надписями в поддержку главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева и режиссера Олега Сенцова пришли сегодня на открытие конференции ОБСЕ в Варшаве.

"Кавказский узел" информировал, что дело Оюба Титиева рассматривается с 19 июля в Шалинском городском суде. На заседание 6 сентября приехали шведские правозащитники из Civil Right Defenders.

Молчаливая акция в поддержку Оюба Титиева и Олега Сенцова состоялась во время открытия ежегодной встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по человеческому измерению (HDIM OSCE) в Варшаве, сообщил Правозащитный центр "Мемориал" в Telegram-канале "Дело Оюба Титиева".

На фотографиях, опубликованных "Мемориалом", видны участники акции в белых футболках с надписью #saveolegsentsov и черных футболках с надписью #saveoyub, вставшие за спинами спикеров.

Участница украинской делегации Ольга Айвазовская сообщила, что акция была проведена во время выступления представителей России. "Когда выступает делегация от РФ, напротив выстраиваются активисты в футболках с фамилиями политзаключенных Кремля", - написала она на своей странице в Facebook. При этом, по ее словам, среди участников акции есть и российские граждане.

Напомним, что Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он отрицает свою вину. Титиев заявил, что наркотики ему подбросили, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о деле Оюба Титиева". О деле Титиева и методах борьбы властей Чечни с несогласными, также рассказывается в видеосюжете "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне".

Кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима, с 14 мая голодает в колонии, требуя освободить всех украинских заключенных в России. В конце мая он согласился на поддерживающую терапию. 13 июля в Астрахани прошла акция в его поддержку. Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа - на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Открывшаяся сегодня конференция ОБСЕ ежегодно проводится Бюро по демократическим институтам и правам человека. В течение двух недель в столице Польши будут обсуждать вопросы, связанные с соблюдением прав человека, свободой средств массовой информации, правами мигрантов, борьбой с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией, информирует ТАСС.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".