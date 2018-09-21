КПРФ отказалась поддержать требование отставки руководства Калмыкии

21 сентября 2018, 05:48

Выборы в Народный хурал 9 сентября сопровождались беспрецедентным количеством нарушений, заявила глава калмыцкого отделения «Справедливой России» Наталья Манжикова на первой после выборов сессии республиканского парламента. Манжикова напомнила о событиях, связанных с резонансным видео о вбросах бюллетеней, и призвала уйти в отставку руководство республики. В КПРФ посчитали нарушения на выборах не настолько существенными, чтобы отменять итоги выборов и настаивать на отставке главы Калмыкии.

Как сообщал "Кавказский узел", в день выборов 9 сентября оппозиционные партии не согласились с итогами подсчета голосов в Калмыкии. Руководитель калмыцкого отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова заявила, что партия будет оспаривать результаты выборов в Народный хурал. Представитель КПРФ Мигмир Бембеева рассказала о "повсеместном" нарушении порядка подсчета голосов, а координатор регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок назвал прошедшие выборы беспрецедентно "грязными". По итогам выборов в Народный хурал "Единая Россия" получила 21 мандат, КПРФ – четыре, еще два депутата представляют "Справедливую Россию".

На первой сессии Народного хурала в новом составе спикером парламента был вновь избран Анатолий Козачко, занимающий эту должность с 2008 года. За его кандидатуру проголосовало 25 депутатов, против – двое депутатов от «Справедливой России», передает корреспондент «Кавказского узла», смотревший прямую трансляцию сессии.

Между тем депутат хурала, руководитель калмыцкого отделения «Справедливой России» Наталья Манжикова, выступая перед парламентом, призвала уйти в отставку главу Калмыкии Алексея Орлова, премьер-министра республики Игоря Зотова и председателя регионального избиркома Александра Дикалова.

«Избирком РК до сих пор не рассмотрел все поданные нами жалобы по нарушениям в день выборов. Фактически 9 сентября в республике произошел незаконный захват власти», - заявила Наталья Манжикова.

Кроме того, она отметила «роль представителей университета, роль силовых структур» в истории с «легендарным уже видео» о вбросах бюллетеней.

9 сентября студентка Айса Хулаева сняла видео вброса бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч. 12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал итоги выборов в поселке недействительными. Сама Хулева исчезла сразу после допроса у следователя и несколько дней не выходила на связь. 19 сентября она появилась в Москве, где на заседании Центризбиркома России Элла Памфилова вручила Айсе Хулаевой благодарность, пообещав защитить ее, однако не пояснив, от каких угроз и от кого именно.

«Вместо того, чтобы сразу же принять необходимые меры к действующим лицам этого видео, они приняли меры в отношении Айсы Хулаевой, которая закон не нарушала, а совершила гражданский поступок», - подчеркнула депутат.

По ее словам, «подобное тому, что было запечатлено на этом видео, творилось почти на всех участках».

«Где-то тупо вбрасывали бюллетени в урны, где-то переписывали итоговые протоколы. В Элисте одни и те же люди ездили с участка на участок и везде голосовали – занимались так называемым круизным голосованием», - добавила Манжикова.

В интервью корреспонденту «Кавказского узла» глава регионального отделения «Справедливой России» не смогла пояснить, что произошло с Айсой Хулаеовой в ночь с 9 на 10 сентября, когда партия заявила в полицию о ее исчезновении.

«Она старается об этом не говорить. Думаю, вопрос, где она была в ночь с 9 на 10 сентября, интересует определенные структуры, поэтому она не распространяется на эту тему. Если сейчас начнется расследование по факту вброса, то компетентные органы выяснят – где, что и как», - сказала Манжикова.

При этом она заявила, что с избирательного участка Хулаеву увез сотрудник университета, а в самом вузе, по ее сведениям, на студентку оказывалось давление.

КПРФ не поддерживает «Справедливую Россию» в ее призывах к отставке руководства Калмыкии, заявила секретарь по идеологической работе республиканского отделения КПРФ Мигмир Бембеева.

«Призывы не обоснованы. У таких громких заявлений должна быть аргументация. Если бы ситуация была, как в Приморье, когда были доказаны факты массовой фальсификации, тогда другой вопрос. Но у нас нарушения не были настолько массовыми, чтобы подвергать сомнениям итоги выборов», - сказала Бембеева.

Главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев, выдвигавший свою кандидатуру на прошедших выборах от партии «Справедливая Россия», также считает, что итоги выборов оспорить будет невозможно.

«Согласно Избирательному кодексу Калмыкии, чтобы отменить результаты выборов в регионе, нужно признать недействительными выборы на 25 процентах избирательных участков. У нас их 250. То есть итоги должны быть отменены более, чем на 60 участках. Такой доказательной базы ни у кого нет, поэтому оспорить итоги невозможно», - заявил Бадмаев корреспонденту «Кавказского узла».