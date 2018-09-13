Итоги выборов в калмыцком поселке Приманыч отменены после видео о вбросе

13 сентября 2018, 08:29

Избирком Ики-Бурульского района Калмыкии отменил итоги выборов на участке, где студентка Айса Хулаева сняла на видео вброс бюллетеней. Точное местонахождение Хулаевой по-прежнему неизвестно, но есть основания полагать, что она не выходит на связь по собственному желанию, сообщили в республиканском отделении «Справедливой России».

Как писал "Кавказский узел", избирком Калмыкии 11 сентября сообщил о намерении отменить результаты выборов на участке 81 в поселке Приманыч, где был зафиксирован вброс.

Калмыцкое отделение "Справедливой России" заявило о вбросе бюллетеней в поселке Приманыч. Студентка Айса Хулаева, записавшая видео, была задержана и перестала выходить на связь, сообщили в партии. 10 сентября председатель "Справедливой России" Сергей Миронов потребовал от МВД России защитить Айсу Хулаеву. 11 сентября в калмыцком отделении "Справедливой России" сообщили, что Хулаеву видели в последний раз в кабинете следователя.

Территориальный избирком Ики-Бурульского района 12 сентября признал недействительными итоги выборов на избирательном участке №81 в поселке Приманыч, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» секретарь избиркома Калмыкии Наталья Федорченко.

Член Ики-Бурульского ТИК, представитель «Справедливой России» Дмитрий Бурнинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал в Приманыч сразу после того, как Айса Хулаева сообщила ему о вбросе.

"Неожиданно для меня председатель комиссии сразу во всем созналась и указала на исполнителей, которых все видели на том видео. Меня стали уговаривать удалить из телефона видео, я этот разговор записал и уже не раз заявлял, что готов предоставить аудиозапись правоохранительным органам. Через какое-то время членов комиссии, видимо, убедили, что их не накажут, и они стали вести себя так, будто ничего не произошло", - рассказал Бурнинов.

На опубликованном в YouTube видео "Вброс бюллетеней, Республика Калмыкия" женщина и мужчина в присутствии еще одной женщины помещают листы пачками в урну для голосования. К 08.25 мск 13 сентября ролик набрал 108853 просмотра. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и управление Следкома по Калмыкии сообщили о начале проверки в связи с этим видео.

Руководитель калмыцкого отделения «Справедливой России» Наталья Манжикова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на ее заявление в МВД и прокуратуру Калмыкии отреагировали на следующее утро, 10 сентября.

"Мне позвонили и сказали, что девушка нашлась и находится на допросе в Следственном комитете, куда ее привела декан. Я поехала туда. Айсу допрашивал следователь по особо важным делам. Через два с лишним часа ее вывели. Айса была в шоковом состоянии, ничего не говорила, затем не выдержала и расплакалась. Со мной рядом были ее родственники – родителей у нее нет, – я попросила их дать ей выспаться, поесть и прийти в себя", - сообщила Манжикова.

Она добавила, что на следующий день, 11 сентября, ей «постоянно звонили из Следственного комитета и искали Айсу для очередного допроса». "Но до нее невозможно было дозвониться", - сказала Манжикова.

12 сентября главу калмыцкого отделения «Справедливой России», по ее словам, вновь вызвали в Следственный комитет. "Мне сообщили, что члены комиссии, попавшие на видео Хулаевой, дали признательные показания. Про Айсу никаких новостей нет. Следователи сами у меня интересовались, знаю ли я, где она. Единственное, что успокаивает – настроение родственников. При первой встрече они были сильно встревожены. А сегодня [12 сентября] появилось ощущение, что с Айсой все в порядке, просто ни она, ни родственники не хотят ни с кем общаться", - пояснила Манжикова.

Секретарь деканата факультета управления и права КалмГУ на вопрос, появлялась ли Айса Хулаева на занятиях или в общежитии, ответила корреспонденту «Кавказского узла», что ей запрещено сообщать информацию о студентах. В приемной ректора и пресс-службе университета также отказались отвечать на эти вопросы.

Представители пресс-службы СУ СКР по Калмыкии и 12 сентября оказались недоступными для комментариев. Комментариями от родственников Айсы Хулаевой и представителей комиссии участка № 81 "Кавказский узел" также пока не располагает.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" размещает в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".