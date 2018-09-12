Оппозиционные партии не согласились с итогами выборов в Калмыкии

12 сентября 2018, 03:13

Руководитель калмыцкого отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова заявила, что партия будет оспаривать результаты выборов в Народный хурал. Представитель КПРФ Мигмир Бембеева рассказала о «повсеместном» нарушении порядка подсчета голосов, а координатор регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок назвал прошедшие выборы беспрецедентно «грязными». При этом председатель республиканского избиркома Александр Дикалов заявил, что результаты выборов на участке, где вброс бюллетеней зафиксировала студентка Айса Хулаева, будут отменены.

Как сообщал «Кавказский узел», в день выборов 9 сентября о нарушениях на избирательных участках Элисты заявляли наблюдатели от отделений партий "Справедливой России" и КПРФ. Представители других партий отмечали, что выборы прошли "спокойно" при средней явке.

Явка на выборах в Народный хурал превысила 54 процента, заявил журналистам председатель избиркома Калмыкии Александр Дикалов.

«Места в Народном хурале распределились следующим образом: «Единая Россия» получает 21 мандат, партия КПРФ – четыре мандата, «Справедливая Россия» – два мандата», - отметил Дикалов.

По его словам, в день голосования в избирком поступил ряд жалоб. «Жалобы находятся в стадии рассмотрения», — сказал Дикалов.

Согласно информации, размещенной на сайте избиркома, партия «Единая Россия» набрала 68,58%, КПРФ – 13,21%, "Справедливая Россия" – 8,43 %. Не смогли преодолеть пятипроцентный барьер ЛДПР (3,43 %), «Патриоты России» (2,03%), «Гражданская платформа» (0,86%), «Российская экологическая партия «Зелёные» (0,76 %) и «Родина» (0,51%).

В предыдущем созыве Народного хурала депутатские мандаты были распределены между четырьмя партиями: «Единая Россия» (18), КПРФ (4), «Гражданская платформа» (3) и «Патриоты России» (2).

«Справедливая Россия» будет оспаривать итоги выборов

По результатам выборов "Справедливая Россия" должна была получить «больше, чем два мандата», в связи с чем юристы партии готовят «материалы в суд», сказала 11 сентября корреспонденту "Кавказского узла" руководитель калмыцкого отделения «Справедливой России» Наталья Манжикова.

«Приведу простой пример. В Элисте было семь КОИБов (электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней – прим. "Кавказского узла"). Один из них работал на участке в 19 школе. Мы там на первом месте, «Единая Россия» - на втором, КПРФ – на третьем. В остальных случаях там, где были установлены КОИБы, наша партия набрала 24-25 процентов. На этих участках мы делим второе-третье место с КПРФ и лишь на несколько процентов отстаем «Единой России», - рассказала Манжикова.

По ее словам, наблюдатели от «Справедливой России» фиксировали нарушения «почти на каждом участке».

«У нас есть видео, где председатель избирательной комиссии объявляет, что «Справедливая Россия» набрала 115 голосов, а в ГАС «Выборы» (государственная автоматизированная система – прим. "Кавказского узла") внесли 15! Сейчас мы все это оформляем документально и отправляем в соответствующие инстанции. У нас есть доказательная база, мы будем оспаривать итоги выборов», - подчеркнула Манжикова.

"КПРФ могла набрать 25 процентов голосов"

При должном контроле со стороны наблюдателей КПРФ набирала 25 процентов голосов, заявила корреспонденту «Кавказского узла» секретарь по идеологической работе калмыцкого отделения партии Мигмир Бембеева.

«Мы сохранили четыре места в хурале, но рассчитывали, конечно, на большее. Считаю, что было очень много нарушений. Особенно хотелось бы выделить повсеместные нарушения порядка подсчета голосов. Достаточно сказать, что на 26 участке, где я была наблюдателем и требовала строго придерживаться установленного законом порядка подсчета, наша партия набрала 25 процентов голосов. На остальных участках результаты значительно ниже», - сообщила Бембеева.

По ее словам, «председатели избирательных комиссий выполняли чей-то заказ».

«Мы, например, зафиксировали, как члены комиссии вносили в таблицы для оперативного подсчета порядковые номера проголосовавших избирателей. Я думаю, что это делалось для того, чтобы вести учет не проголосовавших, чтобы применить к ним административный ресурс», - отметила Бембеева.

Она рассказала, как «на одном из участков в десятой школе» женщина возмущалась из-за того, что ее вынудило прийти на выборы руководство.

«Женщина спрашивала у членов комиссии: «Откуда вы узнали, что я не голосовала? Кто и на каком основании дает такую информацию?». Она не планировала идти на выборы, потому что ухаживала за больным мужем», - пояснила представитель КПРФ.

На участке №1 в Элисте наблюдатели от КПРФ составили акт о бездействии сотрудника полиции, добавила Бембеева.

«Избиратель предъявил свой паспорт и получил от члена комиссии бюллетень за совершенного другого человека. Наш член комиссии пресекла нарушение. При этом она обратилась к сотруднику полиции, но тот никак не отреагировал. Мы составили акты об административном нарушении и бездействии сотрудника полиции», - сказала Мигмир Бембеева.

"Таких грязных выборов еще не было"

Координатор регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок заявил, что у партии «нагло отжали голоса».

«Таких грязных выборов я еще не видел. Это что-то невероятное! О чем говорить, если на участке №15, где я голосую, партия получает ноль голосов? А у меня ведь там друзья, соседи – все за ЛДПР голосовали. То же самое на улице Хомутникова, где я лично знаю голосовавших за партию. Пишут - ноль голосов!» - рассказал Вышкварок корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он отметил, что изменить результаты выборов уже вряд ли получится.

«Там, где нули за ЛДПР – это явная фальсификация. И, конечно, какие-то заявления мы напишем. Но, по большому счету, это бессмысленно», - сказал Петр Вышкварок.

Памфилова потребовала наказать тех, кто угрожал Айсе Хулаевой

Ранее "Кавказский узел" сообщал о том, что калмыцкое отделение "Справедливой России" заявило о вбросе бюллетеней в поселке Приманыч. Студентка Айса Хулаева, записавшая видео, была задержана и перестала выходить на связь, а в вузе ей пригрозили отчислением, сообщили в партии. 10 сентября председатель "Справедливой России" Сергей Миронов потребовал от МВД России защитить Айсу Хулаеву. 11 сентября в калмыцком отделении "Справедливой России" сообщили, что Хулаеву видели в последний раз в кабинете следователя, связи с ней нет уже второй день.

На опубликованном в YouTube видео "Вброс бюллетеней, Республика Калмыкия" женщина и мужчина в присутствии еще одной женщины помещают листы пачками в урну для голосования. К 19.05 мск 11 сентября ролик набрал 46178 просмотров. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и управление Следкома по Калмыкии сообщили о начале проверки в связи с этим видео.

Избирком Калмыкии сообщил об отмене выборов на участке 81 в поселке Приманыч (50 километров от Элисты), где был зафиксирован вброс, сообщает 11 сентября ТАСС.

"На этом 81-м участке были жалобы по порядку голосования, мы находим факты, по которым намерены отменить результаты голосования как на выборах регионального уровня, так и на муниципальном уровне", - цитирует издание председателя республиканского избиркома Александра Дикалова.

Представитель Калмыцкого государственного университета, где учится зафиксировавшая вброс студентка Айса Хулаева, в беседе с председателем ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что девушка продолжит учиться в вузе, оснований для исключения нет.

"Я полагаю, что надо серьезно выяснить, кто на участке грозил увольнением, кто оказывал давление на студентов", - в свою очередь отметила Памфилова.

Она также попросила правоохранителей выяснить, кто звонил студентке с угрозами.