Наблюдатель в Калмыкии пропала после разговора со следователем

11 сентября 2018, 19:14

Айсу Хулаеву, снявшую видео о вбросе бюллетеней на избирательном участке, в последний раз видели в кабинете следователя, связи с ней нет второй день, сообщили в калмыцком отделении "Справедливой России".

"Кавказский узел" информировал, что калмыцкое отделение "Справедливой России" заявило о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября в поселке Приманыч. Студентка Айса Хулаева, записавшая видео, была задержана и перестала выходить на связь, а в вузе ей пригрозили отчислением, сообщили в партии. 10 сентября председатель "Справедливой России" Сергей Миронов потребовал от МВД России защитить Айсу Хулаеву.

В Калмыкии 9 сентября прошли выборы в Народный хурал. На опубликованном в YouTube видео "Вброс бюллетеней, Республика Калмыкия" женщина и мужчина в присутствии еще одной женщины помещают листы пачками в урну для голосования. К 19.05 мск 11 сентября ролик набрал 46178 просмотров. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и управление Следкома по Калмыкии сообщили о начале проверки в связи с этим видео.

Вчера, 10 сентября, Наталья Манжикова виделась с Айсой Хулаевой у следователя, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель калмыцкого отделения "Справедливой России" Павел Манжиков. "После этого больше никто ее не видел. Мы сейчас занимаемся ее поиском. Все ищут – и мы, и следователи. Пока безрезультатно. Мы знаем, что ее запугали, требовали от нее каких-то опровержений. Это все, что пока известно", - рассказал Манжиков.

К поискам Хулаевой решил подключиться и главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, также выдвигавший свою кандидатуру от "Справедливой России" на выборах в Народный хурал. "Насколько я понимаю, ее отпустили из Следственного комитета, и она потерялась где-то в Элисте. Но я еще никуда не обращался, только вернулся из командировки. Завтра пойду в Следственный комитет и к декану (факультета управления и права Калмыцкого госуниверситета. – Прим. "Кавказского узла")", - заявил Бадмаев.

Номер телефона Айсы Хулаевой не обслуживается, сообщил в 17:50 мск 11 сентября корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями следствия относительно исчезновения Хулаевой. В деканате факультета управления и права Калмыцкого госуниверситета ранее заявили, что не имеют права сообщать, появляется ли Айса Хулаева в общежитии и на занятиях.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" размещает в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".