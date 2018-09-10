Наблюдатели заявили о вбросах и "каруселях" на выборах в Ростовской области

10 сентября 2018, 03:15

Явка избирателей в Ростов-на-Дону, по предварительным данным, превысила 44%. Представители КПРФ фиксировали нарушения весь день, а избиратели жаловались на проблемы при голосовании. Имеющиеся сообщения о нарушениях пока не дают оснований для отмены итогов голосования на участках, заявил председатель регионального отделения движения "Голос" Иван Орлов.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Ростовской области состоялись выборы депутатов законодательного собрания VI созыва и выборы в органы местного самоуправления. На 60 мест в заксобрании претендуют 667 человек. Это 17 самовыдвиженцев и представители региональных отделений восьми партий. По данным на 12.00 мск явка на выборах составила чуть более 14 процентов. Члены избирательных комиссий и наблюдатели заявили о нарушениях в ходе голосования.

Явка избирателей в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, превысила 44%, сообщает 1rnd.ru со ссылкой на председателя законодательного собрания области предыдущего созыва Александра Ищенко. На сайте Избирательной комиссии Ростовской области данные о явке на момент закрытия участков по состоянию на 03:15 мск нет. По данным на 18.00 мск, согласно информации на сайте областной избирательной комиссии, явка составила 36,26%.

Председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев рассказал о десяти сообщениях о нарушениях в ходе единого дня голосования, однако отметил, что считает выборы состоявшимися, пишет «Дон 24».

Наблюдатели и избиратели пожаловались на нарушения

Член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Анастасия Шевченко рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о нарушениях на участке № 1449 в Новошахтинске.

"Член УИК с правом решающего голоса в отсутствие избирателей вела сверку списка избирателей со списком сотрудников какого-то предприятия, и по просьбе председателя отмечала пришедших работников. На этом же участке один избиратель устроил скандал и пишет жалобу. В списке избирателей по его адресу несколько людей, а по факту в квартире только он один прописан. Это был уже четвёртый случай на участке, когда избиратели жалуются на неточности в списке. С самими списками ознакомиться не дают", - рассказала Шевченко.

«В Батайске на одном участке была попытка вброса, которую смогла предотвратить одна из наблюдательниц, которая спросила «Что вы делаете?». Женщина засунула пачку бюллетеней за шиворот и убежала», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель регионального отделения движения "Голос" Иван Орлов. По имеющимся у него данным о нарушениях, оснований для отмены итогов голосования на каких-либо участках пока нет.

По данным наблюдателя Андрея Склярова, на участке 1447 зафиксированы "проставленные отметки за избирателей, не голосовавших на выборах".

"Это прямая фальсификация. Составляю заявление в прокуратуру Ростовской области... Написал объяснение опергруппе, членов УИК тоже допросили", - написал Скляров в своем аккаунте в Twitter.

На "Карте нарушений на выборах" по данным на 03.15 мск 10 сентября опубликовано восемь сообщений о нарушениях на выборах в Ростовской области.

Избиратель Денис Малюгин из Ростова-на-Дону пожаловался, что в журнале напротив его фамилии все графы были заполнены.

"Когда я подошёл к столу с моим адресом, я им сказал свой адрес, женщина, посмотрев в журнал, мне сказала пройти к другому столу, где написано "Дополнительно". Я ей сказал, зачем мне идти куда-то... и сказал ей показать мой адрес в журнале, на что она ответила, что не имеет права это сделать. Я позвал наблюдателя от КПРФ, и женщина за столом открыла журнал, и на моей строчке, где я должен был расписаться, было все заполнено, на что наблюдатель сказал, это ошибка. Я заставил их ещё зачеркнуть (наблюдатель наблюдал), а я пошёл в допсписках зарегистрировался и проголосовал» - написал Малюгин.

«На 15.00 на УИК 0104 подсчёт проголосовавших у ПСГ и ПРГ совпадал. А к вечеру уже расходился на 79 голосов. Визуально ознакомиться со списком избирателей не дали», - оставил сообщение член избирательной комиссии из Азова.

Из Азова от представителя СМИ поступила информация о том, что на УИК 0113 работал местный депутат.

«Избиратель пришел голосовать, ПРГ посмотрела в книгу и отправила его в допсписок. Избиратель потребовал показать ему книгу и обнаружил, что там уже есть подпись и данные в его строке. Он потребовал вычеркнуть эту строку, но не проконтролировал, точно ли вычеркнули, дальше вопросом заинтересовались наблюдатели, а он пошел на допсписок», - сообщил избиратель с участка №1336.

«В 20.02 книги списка избирателей были вынесены из помещения в неизвестном направлении. Сортировка, подсчет и погашение велось параллельно, пачками. С книгами ознакомиться не дали. Вызывали ТИК - приехали, попросили не нарушать, уехали. Вызывали полицию - приехала, собрала объяснения - уехала. Сейчас ждут дежурного прокурора. На жалобы УИК не реагирует», - говорится в сообщении от 23.14 мск 9 сентября со ссылкой на члена ТИК с правом совещательного голоса.

КПРФ заявила о вбросах и "каруселях"

Нарушения на выборах в Ростовской области зафиксировали и представители местного обкома КПРФ.

На избирательный участок № 537 в городе Гуково незаконно не допущен член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, говорится в сообщении на официальном сайте ростовского отделения партии.

В Семикаракорском районе, по данным отделения партии, не были зарегистрированы члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса от местного отделения КПРФ.

Члены комиссии с правом совещательного голоса зафиксировали вбросы бюллетеней на избирательных участках 614 (хутор Шаумян Егорлыкского района) и 1521 (хутор Красный кут Октябрьского района), сообщает обком партии.

В Советском районе Ростова-на-Дону зафиксирована группа женщин, которые ездят с одного участка на другой и голосуют.

На избирательном участке №2035 (Левенцовский микрорайон Ростова-на-Дону) член комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ зафиксировал, "что из пройденных 15 человек, значившихся в реестре вызовов для голосования вне помещения для голосования, 11 (одиннадцать), т. е. более чем две трети, заявили о том, что заявок не подавали", говорится на сайте.

На избирательном участке № 1817 в Ленинском районе Ростова-на-Дону в список избирателей внесены паспортные данные женщины, которая не прописана на территории данного избирательного участка, чьи паспортные данные внесены в графу совершенно другого избирателя.

Избирательная "карусель" была зафиксирована на участке №28 в Белой Калитве. На другом участке №275 в городе группа из пяти человек проголосовала на "дополнительному списку" на основании спецзаявления по месту пребывания.

На избирательном участке №2023 сорвана попытка вброса бюллетеней, а на участке №1990 члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса угрожали расправой, требуя, чтобы он не возмущался по поводу возможного вброса.

В Ворошиловском районе председатель ТИК отказалась в категорической форме принять заявление у члена ТИК по факту нарушений, говорится в сообщении на сайте обкома партии.

«На избирательном участке № 165, находящемся в хуторе Островский Аксайского района Ростовской области, была задержана женщина с пачкой избирательных бюллетеней, которые она пыталась вбросить в стационарный ящик для голосования», - говорится в сообщении на сайте партии.

«Членами участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса избирательного участка № 57, расположенного в с. Елизаветовка Азовского района Ростовской области была подана жалоба в территориальную избирательную комиссию по факту опечатывания стационарных ящиков для голосования до 7.30 без присутствия членов комиссии с совещательным голосов, а также в связи с тем, что при проголосовавших на 8.55 двенадцати человек в ящиках находилось уже около 100 бюллетеней», - сообщается на сайте партии.

Другие партии своего отношения к выборам не выразили. На региональном сайте ЛДПР 9 сентября сказано лишь о голосовании депутата Государственной думы и координатора отделения партии Сергея Иванова. На региональных ресурсах «Справедливой России», «Партии роста» и «Коммунистов России» по состоянию на 02.00 мск информация об оценке единого дня голосования отсутствует.

"Кавказский узел" пока не располагает доступом к фото- и видеодоказательствам заявленных нарушений. Комментариев по поводу заявленных нарушений на сайте Избиркома Ростовской области на 03.15 мск нет.