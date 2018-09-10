Следователи заинтересовались данными о вбросе бюллетеней в Калмыкии

10 сентября 2018, 16:37

Началась проверка видеозаписи инцидента на выборах в Народный хурал Калмыкии, сообщил представитель Следкома. Наблюдатель, которая сняла видео, второй день не выходит на связь, сообщили в штабе регионального отделения "Справедливой России".

Как писал "Кавказский узел", в Калмыкии 9 сентября прошли выборы в Народный хурал. Наблюдатели от "Справедливой России" и КПРФ заявили, что зафиксировали нарушения на избирательных участках в Элисте. В частности, в калмыцком отделении "Справедливой России" сообщили о вбросе бюллетеней, который был снят на видео.

На опубликованном в YouTube видео "Вброс бюллетеней Республика Калмыкия" женщина и мужчина в присутствии еще одной женщины помещают листы пачками в урну для голосования. К 15 мск 10 сентября ролик набрал 10934 просмотра. По словам руководителя регионального отделения "Справедливой России" Натальи Манжиковой, видео удалось снять студентке Калмыцкого госуниверситета (КГУ), которой после этого пригрозили отчислением.

Информация о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Калмыкии проверяется, со ссылкой на председателя ЦИК России Эллу Памфилову сообщило сегодня РИА "Новости".

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел начали проверку снятого на участке для голосования видео, опубликованного в интернете, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы управления Следкома по Калмыкии Евгения Перфильева. Представитель ведомства не смогла уточнить, дала ли показания автор видео. "Я не владею такой информацией", - сказала Перфильева.

Минувшей ночью руководитель калмыцкого отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова направила в МВД и прокуратуру Калмыкии заявления с просьбой обеспечить безопасность Айсы Хулаевой.

В заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что региональное отделение "Справедливой России" назначило Хулаеву членом участковой избирательной комиссии N81. После того, как она сняла видео о вбросе, в избирком Калмыкии и ЦИК России были направлены жалобы. "В 20:30 мск Манжиков П.А., зарегистрированный кандидат в депутаты Народного хурала, приехал в поселок Приманыч, где находится УИК N81, и выяснилось, что Айсы Хулаевой нет на избирательном участке. Сотрудники полиции, дежурившие на участке, сказали, что ее забрали четыре часа назад. С тех пор Хулаева не выходила на связь, дозвониться до нее невозможно, телефон выключен. В общежитии ее также нет", - говорится в заявлении Манжиковой.

"Мы ждем, когда она выйдет на связь и расскажет, что произошло", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" кандидат Павел Манжиков.

Глава пресс-службы МВД по Калмыкии Андрей Басхаев заверил, что Хулаева "находится на территории Калмыкии, никаких противоправных действий против нее не совершалось". "Это все, что я могу сказать. Она совершеннолетняя, мы не можем разглашать информацию, связанную с персональными данными", - добавил Басхаев корреспонденту "Кавказского узла".

В деканате факультета управления и права КГУ корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Хулаева является их студенткой. В деканате не уточнили, посещает ли Хулаева занятия и ночевала ли она в общежитии.

Лидер "Справедливой России" потребовал защитить наблюдателя от давления

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов потребовал от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева защитить Айсу Хулаеву. По его данным, после жалобы на нарушение Хулаеву задержали, а в вузе ей пригрозили отчислением.

"Что они себе позволяют! Девчонке-сироте выламывают руки в прямом и переносном смысле, чтобы она забрала заявление! Я обращаюсь и к главе Калмыкии Орлову – вы хотите свой пост потерять? Потеряете! Если у вас такие чудеса происходят в республике. Не сметь трогать девчонку! Немедленно отпустить, и если, не дай Бог, ее отчислят, я до президента дойду", - приводятся слова Миронова на официальном сайте партии.

На сайтах МВД России, республиканского главка ведомства и главы Калмыкии по состоянию на 16:37 мск нет комментариев по поводу заявлений "Справедливой России".

По предварительным итогам выборов в Народный хурал Калмыкии, лидирует "Единая Россия", набравшая 66,56% голосов. Политологи, опрошенные "Кавказским узлом" до выборов, заявили, что выборы в Народный хурал превратились в референдум о доверии главе республики, а сама избирательная кампания не содержит интриги. Представители политических партий сообщали, что подготовка к выборам регионального парламента происходила на фоне скандалов.

Новости о выборах в регионах юга России, которые проходят в единый день голосования, "Кавказский узел" публикует в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".