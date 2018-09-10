В Калмыкии «Единая Россия» набрала почти 67 процентов голосов

10 сентября 2018, 02:16

Согласно предварительным итогам, на выборах в Народный хурал Калмыкии лидирует «Единая Россия», набравшая более 66 процентов голосов. В тройке лидеров КПРФ и «Справедливая Россия».

Как сообщал "Кавказский узел", в Калмыкии 9 сентября прошли выборы в Народный хурал. В выборах приняли участие восемь партий: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Российская экологическая партия "Зеленые", "Патриоты России", "Родина" и "Гражданская платформа". Наблюдатели от "Справедливой России" и КПРФ заявили, что зафиксировали нарушения на избирательных участках в Элисте. Представители других партий заявили, что выборы прошли "спокойно".

По данным на 00.35 мск 10 сентября, опубликованным на сайте избиркома Калмыкии, на выборах в Народный хурал лидирует «Единая Россия» с результатом 66,56%. Второе место занимает КПРФ – 13,42%, на третьем – «Справедливая Россия» - 8,85%. Далее в порядке убывания – ЛДПР (4,39%), «Патриоты России» (2,02%), «Гражданская платформа» (0,93%), «Российская экологическая партия «Зелёные» (0,86%), «Родина» (0,57%).

Действительными признаны более 49 тысяч бюллетеней, уточняет избирком.

Меньше всего за «Единую Россию» голосовали в Элисте (31,64%), Малодербетовском (45,29%) и Целинном (45,75%) районах. Наибольшее число голосов за лидирующую на выборах партию отдали избиратели в Черноземельском (86,80%), Октябрьском (86,08%) и Кетченеровском (83,52%) районах.

Кроме того, в Элисте и Целинном районе «Справедливая Россия» опережает КПРФ – 23,34% против 22,34% и 18,66% против 17,36% соответственно.

Опрошенные до выборов "Кавказским узлом" политологи заявили, что выборы в Народный хурал превратились в референдум о доверии главе республики, а сама избирательная кампания не содержала особой интриги. Представители политических партий отмечали, что подготовка к выборам регионального парламента происходила на фоне скандалов.