Начал работу фонд помощи ФК "Анжи"

20 сентября 2018, 22:11

Фонд помощи махачкалинскому футбольному клубу "Анжи", который испытывает серьезные финансовые трудности, начал свою работу.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября руководство ФК "Анжи" объявило о создании фонда "Анжи живи", посредством которого болельщики смогут помочь команде. Ранее президент клуба Осман Кадиев сообщил, что долги "Анжи" достигли 260 млн рублей, а в Минфине Дагестана заявляли, что у республиканских властей нет средств на содержание клуба. 30 августа официальным спонсором "Анжи" стала дагестанская компания "Денеб".

Финансовые трудности "Анжи", выступающего в Российской премьер-лиге, обусловлены проблемами, возникшими у его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Также по их мнению, у федеральных властей нет желания спасать махачкалинский клуб.

Учредителем фонда помощи футбольному клубу "Анжи" стал его бывший тренер Алияр Исмаилов.

"Я не ожидаю, что с помощью этого фонда мы сможем решить все финансовые проблемы клуба и вернуть его на тот уровень, который был при Сулеймане Керимове. Но помочь клубу решить проблемы с его оперативной деятельностью... нам вполне по силам", - сказал сегодня Исмаилов, которого цитирует сайт ФК "Анжи".

В сообщении о начале работы фонда "Анжи живи", опубликованном на сайте клуба, отмечается, что идея его создания "принадлежит болельщикам".

"Большое количество любителей футбола предлагали оказать клубу посильную финансовую помощь, но не знали как это сделать", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее многие болельщики махачкалинской команды высказали сомнения в эффективности фонда, отметив, что он не решит финансовых проблем клуба. Также они возмутились, что идею помощи "Анжи" продвигают под ими придуманным хэштегом.

После семи туров Российской премьер-лиги-2018/19 "Анжи" занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка.

ФК "Анжи" основан в 1991 году. Он является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке о махачкалинской команде.