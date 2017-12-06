06 декабря 2017, 12:43

Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции

6 декабря суд во Франции продолжит рассматривать вопрос об изменении меры пресечения для сенатора от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова, задержанного 20 ноября в аэропорту Ниццы. Керимову во Франции были предъявлены обвинения в отмывании денег через сделки с недвижимостью. На время следствия французский суд отпустил Керимова под залог в 5 млн евро, запретил ему покидать департамент Приморские Альпы и обязал регулярно отмечаться в полиции . Прокуратура, однако, требует избрать более строгую меру пресечения и взять российского сенатора под арест .

"Кавказский узел" собрал информацию о том, в чем обвиняют миллиардера французские власти и что ему за это может грозить.

Офшоры и виллы по дешевке

По версии следствия, Керимов, чье состояние журнал "Форбс" оценивает в 6,6 млрд долларов , проворачивал сомнительные сделки на протяжении нескольких лет, приобретая через подставные компании недвижимость на Лазурном берегу по заниженной стоимости . Как заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, российский сенатор ввез во Францию в чемоданах с наличными и через денежные переводы от 500 миллионов до 750 миллионов евро, которые не были задекларированы и должны были быть отмыты через такого рода сделки .

Из-за заниженной стоимости Керимов мог не доплатить по сделкам с пятью виллами на Лазурном берегу налогов на сумму около 400 млн евро . Французские правоохранители подозревают, что российский миллиардер, в частности, является реальным владельцем виллы "Йер" (Hier) в Ницце площадью 12 тысяч квадратных метров, расположенной на мысе Антиб. Ее покупка, как считает следствие, была проведена с использованием теневых схем. По официальным документам о сделке сумма транзакции при покупке виллы "Йер" составила только 35 млн евро, но еще около 92 млн евро, вероятно, были параллельно перечислены на счет продавца через швейцарские фирмы, связанные с Кьяверини . Следователи считают, что реальная стоимость виллы была занижена примерно в четыре раза и может составлять 127 млн евро .

По бумагам, вилла "Йер" вообще не принадлежит Сулейману Керимову. Она записана на швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, одного из директоров уже несуществующей офшорной компании Altitude 41, в которой Керимову принадлежала пятипроцентная доля . Кроме того, Александр Штудхальтер входит в состав совета директоров благотворительного фонда Suleyman Kerimov Foundation, которому в 2013 году, накануне запрета российским чиновникам владеть активами за рубежом, Сулейман Керимов передал все свое состояние ].

Как утверждает источник французской газеты "Нис Матен", сделки Керимова c недвижимостью могли осуществляться через лабиринт монакских и люксембургских компаний и французских банков. В организации сделки могли принимать участие адвокатское бюро Стефана Кьяверини и швейцарский бизнесмен Филипп Боргетти. Французского юриста Стефана Кьяверини "Нис Матен" называет профессионалом "по созданию офшорных схем, имеющих единственную цель — уход от французских налогов" .

Керимов и тюрьма

За отмывание денег, скрытых при уходе от налогов, физическому лицу во Франции может грозить до пяти лет тюрьмы или штраф в 375 000 евро (в случае наличия отягчающих обстоятельств – до 10 лет тюрьмы и до 750 000 евро штрафа) .

Правда, как показывает практика, до судебного процесса дело может и не дойти, если фигурант возместит причиненный ущерб . Но есть вероятность, что Керимов окажется за решеткой еще до суда.

В рамках расследования дела Керимова была также допрошена и арестована риэлтор, которая, вероятно, могла быть причастна к подозрительной сделке. Кроме того, следователи заинтересовались управляющим виллами Седриком Фожру, который был выпущен под залог в 140 тысяч евро .

Самого Керимова суд отпустил под залог в 5 млн евро, однако 28 ноября прокуратура Ниццы обжаловала это решение. "Прокуратура считает необходимым, чтобы господин Керимов находился в предварительном заключении", - заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

6 декабря апелляционный суд города Экс-ан-Прованс оставил Керимова на свободе, но увеличил сумму залога до 40 млн евро .

Сбежать из Франции: миссия невыполнима?

Юрий Николаев, один из основателей столичной коллегии адвокатов "Николаев и партнеры", считает, что Сулейман Керимов может покинуть Евросоюз, но при этом отмечает, что если он это сделает, то больше посещать входящие в него страны не сможет. По его словам, в случае если Керимов вернется в Европу, он будет арестован.

"Я уверен, у него есть пул международных юристов, которые ему ситуацию уже объяснили. Кстати, Керимов на данный момент и в момент задержания не обладал дипломатическим статусом. МИД, насколько я знаю, так и не выступил с сообщением о незаконности задержания. В случае выдачи диппаспорта, конечно же, вопрос будет решаться по-иному", - заявил Николаев.

МИД России действительно настаивал, что у Керимова, как у члена верхней палаты российского парламента есть дипломатический иммунитет от уголовного преследования на территории иностранных государств . Однако, по словам неназванного официального источника агентства "Рейтер" во Франции, дипломатический паспорт Керимова не защищает его от преследования, поскольку иммунитет распространяется на сотрудников дипломатических миссий, к числу которых Керимов не относится .

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нью-Йоркского международного арбитражного центра Валерий Ванин, юридические возможности покинуть Евросоюз у Керимова сейчас есть. Для этого ему понадобится дипломатический паспорт.

"Керимову, как члену Совета Федерации, могут выдать дипломатический паспорт, который серьезно облегчает выезд из ЕС. Наличие меры пресечения никак не может повлиять на передачу данного документа. Для этого Россия может формально отправить во Францию какую-то делегацию и официально включить сенатора в ее состав. Российская Федерация никак не отвечает, как Керимов распорядится данным паспортом", - рассказал Ванин. По диппаспорту Керимов сможет спокойно покинуть ЕС, например, по морю через Грецию, считает юрист.

Как отмечает Валерий Ванин, для того чтобы скрыться у Керимова есть серьезные основания: "Статья, которую инкриминируют Керимову, хоть и расположена в Налоговом кодексе, но является уголовной. Это специфика французского законодательства. По этой статье реально получить до пяти лет лишения свободы. Французские тюрьмы, конечно, выгодно отличаются от российских, но на яхте куда лучше", - отмечает Ванин.

Примечания

Сулейману Керимову предъявили французские налоги // Коммерсант, 23.11.2017. Обвинение попросило арестовать Керимова // РИА Новости, 05.12.2017. Suleiman Kerimov. Real time net worth as of 11/30/17 // Forbes. Керимов покинул здание суда в Ницце на «подставном» автомобиле // Форбс, 23.11.2017. Nice: Le milliardaire russe Kerimov aurait fait entrer «entre 500 et 750 millions d'euros» clandestinement en France // 20 minutes, 05.12.2017. Affaire Kerimov : un agent immobilier de Nice écroué // France3, 30.11.2017; Керимова заподозрили в неуплате налогов с вилл во Франции стоимостью €400 млн // Форбс, 30.11.2017. La justice saisit la villa à 150 millions d'euros supposée appartenir à un oligarque // Nice Matin, 26.09.2017; «Охота на ведьм» у мыса Антиб: за что задержали сенатора Керимова // Новая газета, 24.11.2017; L'arrestation d’un oligarque russe pointe la Suisse // Tribune de Geneve, 27.11.2017. Арест Сулеймана Керимова в Ницце. Главное // Новая газета, 22.11.2017. Сулейман Керимов получил 5,6 млн руб. доходов от банковских вкладов // Ведомости, 09.02.2011; Не только Ницца: чем известен хозяин виллы, из-за которой задержали Сулеймана Керимова // Форбс, 22.11.2017. Керимов передаст активы в благотворительный фонд // Ведомости, 06.05.2013. La justice saisit la villa à 150 millions d'euros supposée appartenir à un oligarque // Nice Matin, 26.09.2017; «Охота на ведьм» у мыса Антиб: за что задержали сенатора Керимова // Новая газета, 24.11.2017. «Охота на ведьм» у мыса Антиб: за что задержали сенатора Керимова // Новая газета, 24.11.2017. Сулейману Керимову предъявили французские налоги // Коммерсант, 23.11.2017. Affaire Kerimov : un agent immobilier de Nice écroué // France 3, 30.11.2017. Суд во Франции оставил сенатора Керимова на свободе // Новая газета, 06.12.2017. В МИД России прокомментировали задержание Керимова во Франции // РИА Новости, 21.11.2017. Задержание миллиардера Керимова в Ницце: что известно на этот момент // Русская служба BBC, 22.11.2017.