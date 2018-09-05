Создан фонд помощи футбольному клубу "Анжи"

05 сентября 2018, 21:04

Руководство футбольного клуба "Анжи" объявило о создании фонда "Анжи живи", через который болельщики могут помочь команде. Поддержка единственного спонсора незначительна и покрывает не более 2% расходов клуба, сообщил представитель "Анжи". Опрошенные "Кавказским узлом" обозреватели констатировали отсутствие у Кремля желания спасти клуб.

"Кавказский узел" сообщал, что "Анжи", который выступает в Российской премьер-лиге, испытывает серьезные финансовые трудности. По данным президента клуба Османа Кадиева, долги "Анжи" уже достигли 260 млн рублей. В Минфине Дагестана ранее заявляли, что у республиканских властей нет средств на содержание клуба. 30 августа было объявлено, что официальным спонсором "Анжи" стала дагестанская компания "Денеб".

По мнению опрошенных "Кавказским узлом" дагестанских спортивных обозревателей, финансовые трудности "Анжи" непосредственно связаны с проблемами, возникшими у его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. В справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции" представлена подробная информация о задержании российского миллиардера во Франции осенью 2017 года.

О создании фонда "Анжи живи" сообщил президент футбольного клуба Осман Кадиев. По его словам, соответствующие документы были поданы 3 сентября, инициатором фонда стал динамовец Алияр Исмаилов. "В первый раз мы пробуем такое. Народ обычно воспринимает такие вещи негативно - мол, перечислите деньги", - процитировал Кадиева 4 сентября Sport24.

Исмаилов рассказал, что будет директором и соучредителем фонда "Анжи живи". Необходимые бумаги будут готовы через три-четыре дня, добавил он. "Идея появилась, когда народ массово начал поддерживать "Анжи". Люди стали обращаться с идеей помочь клубу, но не было понятно, как это правильно сделать. В итоге появилась идея создать фонд не только на словах, но и юридически", - приводит издание слова Исмаилова.

В августе болельщики махачкалинской команды запустили флешмоб #"АнжиЖиви". К нему присоединился и бывший тренер команды Гус Хиддинк.

Обозреватели указали на незначительность спонсорской помощи "Денеба"

Одна только спонсорская помощь со стороны компании "Денеб" не решит всех проблем команды, отметил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Анжи" Сергей Расулов. "Компания "Денеб" не является титульным спонсором "Анжи". Их статус - официальный спонсор. Основным спонсором компанию не назовешь, так как размер помощи и расходы клуба не сопоставимы. Тем не менее, поддержка "Денеба" пришла очень вовремя, часть проблем клуба она решить поможет", - сказал он.

Чтобы покрыть все расходы клуба за сезон, нужны 50-70 таких спонсоров, как "Денеб", добавил Сергей Расулов.

"Денеб" уже был официальным спонсором "Анжи" в 2015 году, говорится на сайте компании. Компания "Денеб", производящая безалкогольные напитки, принадлежит семье бывшего президента Дагестана Магомедали Магомедова, сообщает "Черновик".

Магомедали Магомедов часто поддерживал "Анжи", он не оставил команду и сейчас, считает спортивный обозреватель радио "Эхо Москвы" Алексей Дурново. Рассматривать финансовую помощь клубу, как указание высшего руководства страны, нельзя, считает спортивный журналист. "Кремль тут ни при чем", - сказал Дурново корреспонденту "Кавказского узла".

Он согласен с тем, что помощь "Денеба" незначительна. "Предполагаю, что это как мертвому припарка. Мне думается, что деньги "Денеба" пойдут на покрытие долгов перед игроками", - сказал Дурново.

Компания "Денеб" прекратила финансирование "Анжи" только в 2017 году, а до этого являлась спонсором клуба на протяжении нескольких лет, рассказал спортивный обозреватель "Дагестанской правды" Магомед Батыров. "Я не стал бы усматривать здесь некое негласное указание Кремля спасти "Анжи". Это спонсорство - не с нуля. Да и говорить о том, что деньги решат проблему, нельзя. По сравнению с долгами - помощь мизерная", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Батыров.

Гигантские бюджетные траты на такое непопулярное зрелище, как футбол, невыгодны руководству Дагестана. Они ударят по имиджу Васильева в глазах основной массы населения, которому интересны развитие инфраструктуры и массовые социальные проекты, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов также сомневается, что за помощью "Анжи" может стоять российское руководство. "Об этом говорит сумма, которую выделит "Денеб" - она слишком незначительна. В Дагестане есть олигархи, пусть они и не на слуху, готовые по первому требованию федерального центра спасти клуб. И если бы такая задача была, то Кремль обратился бы к ним, а не к "Денебу". К примеру, таковым мог бы стать Керимов. Также в Дагестане есть и предприятия, охотно готовые покрыть долги, но по указанию Кремля", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

По его мнению, возобновление финансирования компанией "Денеб" связано с личным желанием Магомедали Магомедова помочь клубу. "Его связывает с "Анжи" нечто большое, чем деньги. Это его память, любовь к футболу. Магомедали Магомедов понимает, что "Анжи" - это устоявшийся бренд Дагестана, бизнес-интерес здесь также отсутствует", - заключил политический обозреватель.

Основанный в 1991 году ФК "Анжи" является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, говорится в справке о махачкалинской команде на "Кавказском узле".