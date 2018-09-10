Болельщики раскритиковали создание фонда «Анжи живи»

10 сентября 2018, 07:18

Фонд «Анжи живи» не решит финансовых проблем клуба, а болельщики будут посещать матчи "Анжи" в любом случае, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" фанаты. Они возмутились тем, что идею помощи "Анжи" продвигают под придуманным ими хэштегом.

Как сообщал "Кавказский узел", "Анжи", который выступает в Российской премьер-лиге, испытывает серьезные финансовые трудности. По данным президента клуба Османа Кадиева, долги "Анжи" уже достигли 260 млн рублей. 30 августа было объявлено, что официальным спонсором футбольного клуба стала дагестанская компания "Денеб". О создании фонда «Анжи живи» сообщил президент футбольного клуба Осман Кадиев, указав, что соответствующие документы были поданы 3 сентября, а инициатором фонда стал динамовец Алияр Исмаилов.

Финансовые трудности "Анжи" непосредственно связаны с проблемами, возникшими у его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. В справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции" приводится подробная информация о задержании российского миллиардера во Франции осенью 2017 года.

До полной регистрации фонда «остались нюансы», документы будут готовы после 10 сентября, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Алияр Исмаилов.

Каким образом будут потрачены средства фонда "Анжи живи", будет зависеть "от того, какую сумму удастся собрать", рассказал он.

Фанаты "Анжи" поспорили об эффективности фонда

В самой идее открытия счета для помощи футбольному клубу ничего плохого нет, но руководство клуба недальновидно поступило в этом направлении, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" болельщик Закир.

«В нынешней ситуации даже если люди захотят помочь финансово, все равно будут сомневаться, куда уйдут деньги. По моему мнению те, кто захочет реально помочь клубу... не будут на этот счет перечислять деньги», - сказал он.

По его мнению, те из болельщиков, кто захочет и сможет перечислить, "допустим, пять тысяч рублей, подумает, что эти деньги погоду не сделают".

«Допустим, есть семь-десять тысяч настоящих фанатов, регулярно посещающих домашние матчи, покупающих билеты или абонементы. Если половина из них переведет по несколько тысяч рублей в фонд, получается очень маленькая сумма для нужд клуба», - считает болельщик.

Фонд не решит финансовых проблем команды, сказал корреспонденту "Кавказского узла" спортивный журналист Магомед Батыров.

По его словам, у клуба есть истинные болельщики, которые будут ходить на матчи, несмотря на проблемы команды.

«Те, кто ходят сейчас на футбол, будут ходить и в случае вылета клуба из футбольной национальной лиги. Такое уже было. Семь-восемь тысяч болельщиков — это постоянные и настоящие болельщики команды, а не показные», - сказал он.

Авторов хэштега "АнжиЖиви" удивило название фонда

В свое время инициативная группа болельщиков создала хэштег «АнжиЖиви», теперь ставшее популярным в стране название использовано руководством клуба в новом фонде, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» участник фан-движения «Анжи» «Дикая дивизия» Камиль.

По его словам, "с представителями «Дикой дивизии» консультацией не было". "По крайней мере, с кем я общаюсь, об этом не знали", - сказал он.

«Если какую-то помощь клубу фонд принесет, почему бы и нет. Если у болельщиков нет доверия к новой структуре, пусть контролируют эти вопросы, думаю, Кадиев не будет против», - отметил Камиль.

При этом болельщик считает, что не важно, где играет клуб. «Даже если он вылетит в ФНЛ, главное, чтобы существовал и жил бренд «Анжи», - сказал он.

На гостевой сайта «Дикой дивизии» возникла дискуссия по поводу создания фонда «Анжи живи».

«У меня только один вопрос: где был создатель данного фонда, когда мы ночами не спали, проводили собрания, чтобы помочь нашему клубу, за свой счет проводили автопробеги, просили знаменитостей поддержать нашу команду? #"АнжиЖиви" - это наш хэштэг, а к фонду мы никакого отношения не имеем!», - написал Легионер700.

«Ни одного из людей, открывших этот фонд, я знать не знаю, и узнал об этом вот здесь на гостевой», - пишет Граф Монте-Кристо.

«Создавайте себе на здоровье фонды, но с другим названием, а тут использовали труд и идею активистов, и еще решили с этого иметь навар», - написал болельщик под ником Август.

Основанный в 1991 году ФК "Анжи" является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, говорится в справке о махачкалинской команде на "Кавказском узле".