Президент "Анжи" объяснил причины финансовых проблем клуба

28 августа 2018, 14:33

Задолженность махачкалинского "Анжи" достигла 260 миллионов рублей после закрытия счетов футбольного клуба в США, а власти Дагестана не заинтересованы в сохранении команды, заявил президент "Анжи" Осман Кадиев.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинский "Анжи" вернулся в премьер-лигу 22 июня после отзыва лицензии у пермского "Амкара" на фоне серьезных финансовых трудностей. 30 июля представители клуба заявили, что его задолженность составляет 250 миллионов рублей. 1 августа налоговики арестовали единственный счет клуба, а 24 августа Палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала "Анжи" выплатить бывшему главному тренеру Вадиму Скрипченко четырехмесячный долг по зарплате.

По мнению опрошенных "Кавказским узлом" спортивных обозревателей, "Анжи" получил лицензию либо потому, что еще не был арестован счет клуба в США, либо по звонку "уважаемого человека".

Решение о возвращении "Анжи" в премьер-лигу принималось в тот момент, когда задолженность клуба была незначительной, многочисленные проблемы возникли после закрытия американских счетов "Анжи", пояснил Кадиев.

"Долги были – где-то 13-15 млн, но это в пределах того, что можно восполнить. Других проблем не было. Остальное начало накапливаться, как снежный ком, пошло друг за другом. Это связано с тем, что у меня закрыли счета в Америке, Сулейман Амбусаидович [Керимов] не смог помочь", - сказал Осман Кадиев в сегодняшнем интервью ведущему программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

Кадиев признал, что клуб имеет перед игроками задолженность с прошлого сезона. По его словам, эти долги "не такие уж огромные", хотя в целом задолженность по зарплате составляет основную часть общего долга "Анжи". Сумма общего долга уже составляет порядка 260 миллионов рублей, в эту сумму входят также налоговые обязательства, обязательства перед контрагентами и некоторыми другими клубами, объяснил он.

По словам Кадиева, Сулейман Керимов, перестав финансировать клуб, продолжает содержать детские футбольные академии в Дагестане.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов входит в топ-300 богатейших людей мира по версии Forbes. Он занимается благотворительностью, жертвует крупные суммы на социальные мероприятия, говорится в биографии Сулеймана Керимова, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Керимов несколько лет вкладывал в клуб большие деньги, однако эти средства почти не вкладывались в развитие инфраструктуры клуба и на момент перехода к новому владельцу - Осману Кадиеву - у "Анжи" "не было ни своего стадиона, ни своей тренировочной базы", заявили в апреле "Кавказскому узлу" дагестанские журналисты. В прошлом дагестанский "Анжи" был одним из самых богатых футбольных клубов России, говорится в видеосюжете "Кавказского узла".

По словам президента "Анжи", клуб "будет жить вне зависимости от позиции правительства", хотя власти республики не заинтересованы помочь ему. "Переговоры в вялотекущем режиме идут. Нам не сказали, что не помогут, но и подвижек нет", - констатировал Кадиев.

На сегодняшний день команда вынуждена жить и тренироваться на базе ФК "Витязь" в Подольске, так как пребывание и тренировки в Дагестане обошлись бы намного дороже. Стадион "Анжи-арена" в Каспийске принадлежит некоему "частному лицу", и одна игра на нем обходится клубу в 1,5 миллиона рублей, рассказал президент "Анжи".

В конце интервью ведущий программы Владимир Стогниенко задал Кадиеву вопрос о проблемах с посещаемостью матчей "Анжи", указав, что домашнюю игру клуба с "Оренбургом" 17 августа посетили менее 7 тысяч зрителей. На этом матче присутствовали 6253 зрителя, указано на официальном сайте РФПЛ.

Кадиев назвал официальные данные о посещаемости этого матча "глупостями", обвинил журналистов в неправильной съемке трибун и объявил, что в действительности на матче присутствовали порядка 18-19 тысяч человек.

31 июля болельщики клуба разместили на сайте Сhange.org электронную петицию "Помогите нам не потерять наш любимый футбольный клуб "Анжи"!!!". Авторы петиции призвали президента России, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова помочь клубу с финансами. К 14.29 мск 28 августа петицию подписали 3 195 человек. 25 августа болельщики тульского "Арсенала" поддержали дагестанский клуб, вывесив баннеры: "Анжи", живи" на центральной трибуне стадиона во время игры.

Футбольный клуб "Анжи" был основан в 1991 году. Он является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, говорится в справке о клубе на "Кавказском узле".