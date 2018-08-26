26 августа 2018, 22:23

"Анжи" на выезде проиграл "Локомотиву"

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" проиграл в матче пятого тура Российской премьер-лиги московскому "Локомотиву".

Как писал "Кавказский узел", "Анжи" вернулся в премьер-лигу 22 июня вернулся после отзыва лицензии у пермского "Амкара". Махачкалинский клуб испытывает серьезные финансовые трудности. 30 июля представители клуба заявили, что его задолженность составляет 250 миллионов рублей. 1 августа налоговики арестовали единственный счет клуба.

По мнению опрошенных "Кавказским узлом" спортивных обозревателей, "Анжи" получил лицензию либо потому, что еще не был арестован счет клуба в США, либо по звонку "уважаемого человека".

Поединок, прошедший сегодня в Москве на "РЖД Арена", завершился победой хозяев со счетом 2:1. 

Все голы были забиты во втором тайме. На 55-й минуте Мацей Рыбус вывел "Локомотив" вперед, а на 73-й минуте Федор Смолов увеличил превосходство "железнодорожников".

"Анжи" сократил отставание лишь в компенсированное время. Гол с пенальти забил Владислав Кулик, говорится в отчете матча, опубликованном на сайте РПЛ. 

По мнению главного тренера махачкалинской команды Магомеда Адиева, его подопечные допустили ряд "банальных ошибок".

"Первый тайм отыграли нормально, но в целом хотелось бы больше креативности в атаке... В обороне сыграли также хорошо, но во втором тайме "Локомотив" взвинтил темп, и мы допустили банальные ошибки, которые и привели к поражению", - сказал на послематчевой конференции Адиев, слова которого приводит ТАСС. 

После сегодняшнего матч "Анжи", имея в своем активе три очка, занимает 15 место в турнирной таблице.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 24 августа Палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала махачкалинский ФК "Анжи" выплатить бывшему главному тренеру Вадиму Скрипченко четырехмесячный долг по зарплате.

Примечание:

"Болельщики "Арсенала" выступили в поддержку "Анжи", "Вадим Евсеев покинул пост старшего тренера "Анжи", "Первый домашний матч "Анжи" проходит в Махачкале".

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