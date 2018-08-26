"Анжи" на выезде проиграл "Локомотиву"

26 августа 2018, 22:23

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" проиграл в матче пятого тура Российской премьер-лиги московскому "Локомотиву".

Как писал "Кавказский узел", "Анжи" вернулся в премьер-лигу 22 июня вернулся после отзыва лицензии у пермского "Амкара". Махачкалинский клуб испытывает серьезные финансовые трудности. 30 июля представители клуба заявили, что его задолженность составляет 250 миллионов рублей. 1 августа налоговики арестовали единственный счет клуба.

По мнению опрошенных "Кавказским узлом" спортивных обозревателей, "Анжи" получил лицензию либо потому, что еще не был арестован счет клуба в США, либо по звонку "уважаемого человека".

Поединок, прошедший сегодня в Москве на "РЖД Арена", завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. На 55-й минуте Мацей Рыбус вывел "Локомотив" вперед, а на 73-й минуте Федор Смолов увеличил превосходство "железнодорожников".

"Анжи" сократил отставание лишь в компенсированное время. Гол с пенальти забил Владислав Кулик, говорится в отчете матча, опубликованном на сайте РПЛ.

По мнению главного тренера махачкалинской команды Магомеда Адиева, его подопечные допустили ряд "банальных ошибок".

"Первый тайм отыграли нормально, но в целом хотелось бы больше креативности в атаке... В обороне сыграли также хорошо, но во втором тайме "Локомотив" взвинтил темп, и мы допустили банальные ошибки, которые и привели к поражению", - сказал на послематчевой конференции Адиев, слова которого приводит ТАСС.

После сегодняшнего матч "Анжи", имея в своем активе три очка, занимает 15 место в турнирной таблице.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 24 августа Палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала махачкалинский ФК "Анжи" выплатить бывшему главному тренеру Вадиму Скрипченко четырехмесячный долг по зарплате.