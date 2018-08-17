Спортивные обозреватели усомнились в законности лицензирования "Анжи"

17 августа 2018, 19:57

Многомиллионный долг махачкалинского "Анжи" возник уже после получения им лицензии премьер-лиги, заявил пресс-секретарь футбольного клуба. Спортивные обозреватели считают, что лицензия была выдана либо потому, что еще не был арестован счет "Анжи" в США, либо по звонку "уважаемого человека".

"Кавказский узел" информировал, что 9 августа несколько сотен человек провели в Каспийске акцию с призывом не допустить ликвидации "Анжи". 14 августа президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин попросил врио главы Дагестана Владимира Васильева помочь "Анжи". Во время скандала по поводу долгов футбольного клуба "Анжи" Дагестан посетил Сулейман Керимов, ранее финансировавший клуб.

30 июля представители "Анжи" заявили, что задолженность клуба составляет 250 миллионов рублей, а 1 августа налоговики арестовали единственный счет клуба. Дагестанские журналисты связали крах "Анжи" с проблемами Сулеймана Керимова, задержанного во Франции 20 ноября 2017 года по обвинению в отмывании денег. 28 июня обвинения с Керимова были сняты, он переведен в статус свидетеля.

Для того, чтобы пройти лицензирование, "Анжи" должен был предоставить Российской премьер-лиге всю необходимую документацию, в том числе об отсутствии долгов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы "Анжи" Сергей Расулов. "В связи с тем, что у клуба не было долгов, процедуру лицензирования "Анжи" прошел без проблем", - отметил он.

20 мая "Анжи" уступил красноярскому "Енисею" по сумме двух переходных матчей и покинул РПЛ, однако 22 июня клуб вернулся в премьер-лигу. Такая возможность появилась у "Анжи" после отзыва лицензии у пермского "Амкара".

Согласно регламенту, для участия в РПЛ клуб не только должен быть чист перед кредиторами, но и обязан принять бюджет, который является гарантией финансового благополучия клуба, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" спортивный обозреватель "Дагестанской правды" Магомед Батыров.

По его данным, бюджет "Анжи" принимался по итогам 2017 года, когда у клуба еще были деньги на счету, открытом в США. Этот счет арестовали только в начале 2018 года, сообщил Батыров.

1 августа Федеральная налоговая служба России наложила арест на единственный счет, которым к тому времени пользовался футбольный клуб "Анжи". Поводом для ареста стала задолженность клуба по налоговым выплатам.

Без предъявления денежных средств на сезон согласование бюджета невозможно, а значит, невозможно и прохождение лицензирования, согласился с ним обозреватель радио "Эхо Москвы" Алексей Дурново. Если "Анжи" не смог доказать финансовую состоятельность во время лицензирования, то его участие в чемпионате незаконно, подчеркнул он. Впрочем, проверить, согласовывал ли клуб бюджет или нет, невозможно, так как по регламенту РПЛ эту информацию не обязательно предавать огласке, сказал Дурново корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, вопрос участия "Анжи" в чемпионате решался "по звонку". "Думаю, какой-нибудь уважаемый человек из Дагестана позвонил и сказал, что даст "Анжи" денег на жизнь. Такой звонок можно считать за гарантию", - сказал Дурново.

Само участие "Анжи" в РПЛ Дурново назвал случайным. "Его вернули в Лигу, потому что "Амкар" умер от безденежья. "Тамбов" же брать было нельзя, потому что они играют в манеже. Проще говоря, на шестнадцатого участника тянул только "Анжи", - сказал Дурново.

Клуб снимут с чемпионата в случае, если он будет систематически нарушать регламент чемпионата России, считает Алексей Дурново. Это произойдет, если "Анжи", например, повторно не явится на матч, вне зависимости от причин этого, считает он. При этом Дурново отметил, что регламент чемпионата плохо прописан. "У нас регламент как пиратский кодекс. Там законы, которые могут быть смягчены до рекомендаций. То есть всегда можно договориться и играть", - сказал футбольный эксперт.

Информацией о том, как принимался бюджет клуба, владеет только президент "Анжи", сообщил пресс-секретарь клуба Сергей Расулов. Он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что счет клуба в американском банке арестовали после прохождения лицензирования.

"Анжи" надеется на помощь властей

После начала участия "Анжи" в РПЛ клуб задолжал 250 миллионов рублей сотрудникам, контрагентам, внебюджетным фондам и гостиницам, сообщил Расулов. "Жизнедеятельность клуба требует постоянных затрат: даже чтобы играть домашние матчи на "Анжи-Арене", мы должны платить арендную плату", - отметил он.

Минимум, необходимый для того, чтобы команда летала на игры и продолжала выступать в чемпионате России, оплачивается президентом клуба Османом Кадиевым, но спонсоров у клуба нет, его долги продолжают расти, сказал Расулов. "В то же время, генеральный директор Олег Флегонтов заявлял, что до точки невозврата остался буквально один шаг. Но сейчас команда готовится к домашней игре с "Оренбургом" и настраивается на победу", - добавил он.

Клуб могут спасти региональные власти, считает представитель "Анжи". "Переговоры с руководством республики о помощи клубу ведутся... Стоит вопрос, чтобы команда продолжала существование и не была вынуждена сняться с турнира", - сказал Расулов.

Магомед Батыров отметил, что чиновники не могут помочь "Анжи" напрямую, так это не общественная организация, а частный клуб, который региональные власти по закону не имеют права финансировать. Можно рассчитывать на то, что власти попросят помочь "Анжи" частных инвесторов, отметил он. "Сегодня я встречался с Флегонтовым. По его словам, все стоит на том же месте", - сказал Батыров 16 августа.

"Клуб должен сам привлекать финансирование. Это обязанность руководства", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" спортивный обозреватель газеты "Махачкалинские известия" Нурмагомед Астарханов. Он добавил, что финансирование "Анжи" - далеко не в приоритете у дагестанских властей "в сложившейся ситуации".

"Анжи" может справиться с финансовым давлением и провести достойный чемпионат, уверен Астарханов. "У "Анжи" есть будущее. Он верно поступил, сделав ставку на местных специалистов и футболистов. В Дагестане очень многие любят футбол, все дети гоняют мяч. Масса парней играет на уровне "молодежки" "Анжи". Для укрепления состава не нужны звезды, нужен дух. Если пройтись по футбольным школам Дагестана, можно найти очень много молодежи, у которой глаза горят", - считает Астарханов.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликован материал о футбольном клубе "Анжи".