Сулейман Керимов побывал в Дагестане накануне матча "Анжи"

17 августа 2018, 12:44

Сенатор Сулейман Керимов посетил 16 августа свое родовое селение Каракюре Докузпаринского района Дагестана. Его визит совпал со скандалом по поводу долгов футбольного клуба "Анжи", который бизнесмен ранее финансировал.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа несколько сотен человек провели в Каспийске акцию с призывом не допустить ликвидации "Анжи". К флешмобу в поддержку клуба присоединились и бывшие игроки. 14 августа президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин попросил врио главы Дагестана Владимира Васильева помочь "Анжи". Клуб нуждается в поддержке властей, заявил Прядкин.

30 июля представители "Анжи" заявили, что задолженность клуба составляет 250 миллионов рублей. 1 августа налоговики арестовали единственный счет клуба. Дагестанские журналисты связали крах "Анжи" с проблемами Сулеймана Керимова, который был задержан во Франции 20 ноября 2017 года и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. 28 июня французские правоохранители сняли с Керимова обвинения и перевели его в статус свидетеля. По данным дагестанских журналистов, после передачи "Анжи" Осману Кадиеву Керимов продолжал финансировать команду, однако затем полностью прекратил финансирование.

В селение Каракюре Докузпаринского района Дагестана – родовое селе Керимовых – 16 августа прилетели два вертолета с сенатором. В родном селе Керимов провел благотворительную акцию, сообщает сегодня РИА "Дербент".

По данным издания, Сулеймана Керимова вместе со своей матерью на другом вертолете также посетил мусульманское святилище "Эренлар" на горе Шалбуздаг, и в тот же день уехал.

На сайте администрации села Каракюре, по данным на 12.00 мск 17 августа нет информации о визите сенатора. Последнее сообщение датировано 3 августа и посвящено сессия собрания депутатов населенного пункта, на которой было принято решение "поддержать кандидатуру Умаханова Ильяса Магомед-Саламовича для наделения полномочиями члена Совета Федерации".

Это первый визит Керимова в Дагестан, о котором стало известно после его возвращения из Франции. Посещение сенатором республики состоялось накануне матча футбольного клуба "Анжи", который сегодня играет с "Оренбургом" в Махачкале.

В официальном аккаунте "Анжи" в соцсети Твиттер 16 августа был опубликован призыв к болельщикам "сплотиться". "Пришло время сплотиться. 17 августа в 19:30 трибуны "Анжи Арены" должны быть полными", - говорится в сообщении.

При этом, несмотря на то, что на "Анжи" в твиттере подписано 194 тысяч аккаунтов, к 12.00 мск 17 августа, распространили это сообщение 5 человек, а отметку нравится поставили 11.

Болельщики клуба ранее, 31 июля, разместили на сайте Сhange.org электронную петицию "Помогите нам не потерять наш любимый футбольный клуб "Анжи"!!!". Авторы петиции призвали президента России, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова оказать клубу финансовую поддержку. К 12.00 мск 16 августа петиция набрала 3 187 подписей.

Комментариев от Сулеймана Кеимова или его представителей по поводу инициативы болельщиков и помощи клубу "Анжи" пока не поступало.

Напомним, что Сулейман Керимов входит в топ-300 богатейших людей мира по версии Forbes. Он занимается благотворительностью, жертвует крупные суммы на социальные мероприятия, говорится в биографической справке о Сулеймане Керимове, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".