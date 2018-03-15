Активы уроженцев Дагестана из списка Forbes превысили бюджет республики более чем в 17 раз

15 марта 2018, 22:50

Задержание во Франции одного из богатейших людей мира по версии Forbes, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова подорвало его имидж и обязательно скажется на финансовом положении, уверены московские экономисты. Еще один участник рейтинга Forbes, земляк Керимова Леонид Михельсон порвал связь с малой родиной, сообщили дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", в список самых богатых людей России в 2017 году, по версии Forbes, вошли уроженцы Дагестана. При этом уроженец Каспийска Леонид Михельсон вошел в список и самых богатых людей мира в 2017 году, попав на 64-ю позицию с состоянием в 18 миллиардов долларов.

Михельсон, который родился в Каспийске, в списке самых богатых людей мира в 2017 году, опубликованном Forbes 6 марта, находится на 64-й позиции с состоянием в 18 миллиардов долларов. Уроженец Дербента Керимов с 6,4 миллиарда долларов вошел в топ-300

богатейших людей мира, в топе-200 богатейших бизнесменов России за 2017 год он на 20-м месте. Рожденный в дагестанской столице Александр Джапаридзе с 1,3 миллиарда долларов - в российском топе-2017 стоял на 69-м месте, выходец из Махачкалы Гавриил Юшваев с 1,4 миллиарда долларов – на 1650-м месте в мире и на 73-м в России, а его земляк Зиявудин Магомедов с 1,2 миллиарда долларов, соответственно, – на 1867-м и на 79-м.

Доходы бюджета Дагестана, утвержденного республиканскими депутатами на 2017 год, составлял 99,6 миллиарда рублей (1,661739 млрд долларов по курсу Банка России на 15 марта 2018 года - 56,9372 рубля за 1 доллар), а расходы – 95,032 миллиарда рублей. Профицит составил 4,6 млрд рублей.

Таким образом, активы Сулеймана Керимова на 2017 год в 3,79 раза превышали доходную часть бюджета Дагестана того же года, активы Михельсона – в 11,07 раза. Общая сумма активов всех пяти фигурантов рейтингов-2017 составила 28,6 27 млрд долларов, что в 17,21 раза больше доходов бюджета Дагестана в прошлом году.

Задержание отрицательно сказалось на статусе Керимова

Задержание Сулеймана Керимова во Франции повлияло на финансовое положение российского бизнесмена, считает экономист, эксперт Института экономической политики им.Е.Т.Гайдара Сергей Жаворонков.

"История с арестом Сулеймана Керимова и его делового партнера, швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, и обвинения в отмывании денег не могли не повлиять на имидж этих бизнесменов. Когда вас задерживают в таком правовом государстве как Франция, то вы становитесь для своих партнеров "токсичным". Сделки с вашим участием как минимум будут вызывать сомнения", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Жаворонков.

Сулейман Керимов был задержан во Франции 20 ноября 2017 года и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер арестован во Франции, так как следствие считает его подставным лицом при совершении сделок Керимовым. Самого Керимова суд во Франции отпустили под залог, но ему запрещено покидать страну, говорится в материале "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции" на "Кавказском узле".

При этом экономист считает, что скандальная история вокруг Керимова не является для бизнесмена настолько критичной, как кажется на первый взгляд.

"Десять лет назад во Франции задержали бизнесмена Михаила Прохорова, которого потом освободили. Поэтому здесь не надо забегать вперед и говорить, что Керимова посадят, и он потеряет свое имущество", - отметил Сергей Жаворонков.

Пока идет судебное разбирательство, Керимов продолжает нести репутационный ущерб, добавляет он. "А Керимов очень дорожит своей репутацией на Западе. Он же мог остаться в России и не вернуться обратно во Францию, однако бизнесмен надеется, что французский суд оправдает его", - уверен экономист.

Он также добавил, что пока нельзя оценить экономические потери Керимова в результате этого скандала. "Список Forbes заслуживает внимания, но на его основе нельзя говорить, что именно Керимов потерял или приобрел за это время. Мне кажется, что большая часть богатства и состояния не находится в публичной сфере", - считает Сергей Жаворонков.

В составленном списке Forbes экономические потери Керимова не были учтены, считает и экономист, директор Института проблем глобализации, действительный член общественной организации РАЕН, доктор экономических наук Михаил Делягин.

"Этот список составлен без учета экономических потерь Керимова в результате его задержания во Франции. Авторы просто не успели отреагировать на эти события и посчитать потери. Они будут учтены уже в следующем списке 2018 года. Влияние таких событий, как задержание бизнесмена, не сразу учитывается со стороны Forbes", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Делягин.

Но задержание Керимова сильно ударило по имиджу, отметил он. "Выход Керимова под залог не решил эту проблему. Впереди его ждет достаточно долгий и неприятный судебный процесс, который неизвестно чем закончится. Безусловно, есть большие имиджевые потери, а такие потери в современном мире становятся также материальными потерями. То есть потери уже есть, но даже если Керимов будет оправдан, тем не менее его репутация уже подорвана. Как говорится, осадочек-то остался", - сказал Михаил Делягин.

Эксперт также отметил, что история с Керимовым не повлияет на имидж других российских бизнесменов на Западе, потому что там есть понимание, что бизнесмены в России очень разные. "Скандал вокруг Керимова не станет причиной негативного отношения к российским бизнесменам на Западе", - подчеркнул Михаил Делягин.

Михельсон не инвестирует в Дагестан

У вошедшего в новый список Forbes Леонида Михельсона нет экономических проектов, которые реализуются в Дагестане, сообщил экономический обозреватель газеты "Новое дело" Андрей Меламедов.

"Михельсон в отличие от Сулеймана Керимова и братьев Магомедовых никак не проявляет себя как уроженец Каспийска. Мы все знаем, что он родился в Каспийске, но у него нет особой связи с городом и республикой. Он себя никак не позиционирует как уроженец Дагестана и никакие проекты на территории республики не проводит и не финансирует, в том числе и благотворительные", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Меламедов.

По словам Меламедова, факт рождения в Каспийске для Михельсона не достаточное основание, чтобы инвестировать в экономику республики, и на то нет политических причин.

"Он гражданин мира и никак не проявляет активность здесь. На то нет политических причин. Он был пассивным на протяжении 20 лет, вне зависимости от того, кто был главой Дагестана. Поэтому нет оснований полагать, что его нежелание проводить какие-то экономические проекты в Дагестане связано с политическими факторами", - отметил обозреватель.

Отсутствие активов Михельсона в Дагестане подтвердила другой местный эксперт - экономический обозреватель, журналист газеты "Черновик" Вазипат Сатийаджиева.

"Сейчас у Михельсона нет проектов в республике. Их не было и раньше. Он уехал из Дагестана в 1990-е и больше не возвращался", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Вазипат Сатийаджиева.

Отметим, что Сулейман Керимов занимается благотворительностью, жертвует крупные суммы на социальные мероприятия, в том числе в Дагестане. Ежегодно число паломников, отправляющихся в хадж в Мекку от Дагестана по благотворительной линии сенатора Сулеймана Керимова, составляет от 2,5 до 3 тысяч человек, сообщается в биографической справке о Сулеймане Керимове, опубликованной на "Кавказском узле".