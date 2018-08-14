Глава футбольной лиги попросил Васильева помочь "Анжи"

14 августа 2018, 16:16

Махачкалинский клуб "Анжи" нуждается в поддержке властей Дагестана, заявил сегодня президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля представители "Анжи" заявили, что задолженность клуба составляет 250 миллионов рублей. 1 августа налоговики арестовали единственный счет клуба. Дагестанские журналисты связали крах "Анжи" с проблемами Сулеймана Керимова, поскольку после передачи клуба Осману Кадиеву он продолжал финансировать команду. Керимов полностью прекратил финансирование "Анжи", а у властей республики нет средств на поддержку клуба, заявили Минфин Дагестана.

9 августа несколько сотен человек провели в Каспийске акцию с призывом не допустить ликвидации "Анжи". К флешмобу в поддержку клуба присоединились и бывшие игроки.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил сегодня, что направил врио главы Дагестана Владимиру Васильеву письмо в связи с финансовым положением "Анжи".

"Без поддержки региона будет сложно существовать такому клубу. Также я постоянно на связи с генеральным директором Олегом Флегонтовым, "Анжи" - частный клуб, поэтому такая работа должна проводиться регулярно", - цитирует Прядкина РИА Новости.

Перед стартом чемпионата махачкалинский клуб проходил лицензирование, напомнил Прядкин. "По всем документам, которые предоставил "Анжи", у них не было долгов и займов. Их участие в РПЛ не вызывало сомнений", - цитирует главу РПЛ "Чемпионат".

20 мая "Анжи" уступил красноярскому "Енисею" по сумме двух переходных матчей и покинул РПЛ. 22 июня клуб вернулся в премьер-лигу. Такая возможность появилась у "Анжи" после отзыва лицензии у пермского "Амкара". В матче первого тура премьер-лиги сезона 2018-2019 "Анжи" на выезде выиграл у "Урала".

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев подтвердил тяжелое финансовое положение клуба. "Мне лично пока ещё не заплатили за работу... Есть люди – те же врачи и администраторы – которые работают за минимальные деньги, и мне даже страшно спрашивать, сколько они не получают... Что касается футбола, то понятно, что деньги важны и нужны каждому человеку. Но мы стараемся убрать эту тему на второй план", - приводит сегодня его слова "Черновик".

Футбольный клуб "Анжи" был основан в 1991 году. Он является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, говорится в справке о клубе "Анжи", опубликованной на "Кавказском узле".