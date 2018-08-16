"Анжи" готовится к домашнему матчу вопреки угрозе ликвидации клуба

16 августа 2018, 15:49

Игроки "Анжи" готовятся в Махачкале к предстоящей игре, невзирая на финансовые проблемы, пояснил полузащитник Роланд Гиголаев. Бывший главный тренер команды Гус Хиддинк поддержал флешмоб в поддержку "Анжи", другой бывший наставник Гаджи Гаджиев назвал невысокими шансы на спасение дагестанской команды.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа несколько сотен человек провели в Каспийске акцию с призывом не допустить ликвидации "Анжи". К флешмобу в поддержку клуба присоединились и бывшие игроки. 14 августа президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин попросил врио главы Дагестана Владимира Васильева помочь "Анжи". Клуб нуждается в поддержке властей, заявил Прядкин.

30 июля представители "Анжи" заявили, что задолженность клуба составляет 250 миллионов рублей. 1 августа налоговики арестовали единственный счет клуба. Дагестанские журналисты связали крах "Анжи" с проблемами Сулеймана Керимова, поскольку после передачи клуба Осману Кадиеву он продолжал финансировать команду. Керимов полностью прекратил финансирование "Анжи", а у властей Дагестана нет средств на поддержку клуба, заявил Минфин республики.

Вечером 15 августа команда "Анжи" прилетела из Москвы в Махачкалу и разместилась в гостинице на территории «Анжи Арены». На сегодня намечена тренировка перед матчем с "Оренбургом", который пройдет 17 августа на «Анжи Арене». Эта игра станет первым домашним матчем в новом сезоне, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте клуба.

По словам полузащитника «Анжи» Роланда Гиголаева, игроки стараются "абстрагироваться от новостей о проблемах клуба и просто выполнять свою работу". "Мы профессионалы, поэтому готовимся к предстоящим матчам со всей ответственностью. С руководством «Анжи» у нас идёт диалог - они уверяют, что деньги будут. И с клубом всё будет нормально. Я стараюсь не думать об этих проблемах - я пришёл в команду, чтобы играть в футбол. Деньги деньгами, а футбол на первом месте", - приводит сегодня слова Гиголаева "Чемпионат".

Гус Хиддинк поддержал флешмоб в поддержку "Анжи"



Бывший главный тренер сборной России по футболу и махачкалинского клуба, голландский специалист Гус Хиддинк выступил в поддержку дагестанского футбольного клуба, сообщило 15 августа РИА Новости.

"Сейчас меня попросили сделать небольшой вклад в дело "Анжи". Я слышал, что клуб испытывает некоторые трудности, и я надеюсь, что вы найдете силы, энергию и ресурсы, чтобы пережить эти проблемы. И я уверен, что вы справитесь, потому что вы полны решимости", - заявил Хиддинк в видеообращении к игрокам и болельщикам, опубликованном 15 августа в микроблоге "Анжи" в Twitter.

Гус Хиддинк "присоединяется к флешмобу #АнжиЖиви", пояснила видеообращение Хиддинка пресс-служба клуба.

Гус Хиддинк был назначен на пост главного тренера "Анжи" в феврале 2012 года. На тот момент он был вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров мира. Хиддинк ушел с поста главного тренера клуба 22 июля 2013 года по собственному желанию.

Гаджиев указал на общероссийский тренд сокращения финансирования клубов

Шансы клуба на выживание невысоки, считает бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев. "Шансы есть всегда, другое дело, что они невысоки. К сожалению, ситуация с «Анжи» продолжает печальную тенденцию в российском футболе. Пока в стране проходил великолепно организованный чемпионат мира, параллельно шли куда менее приятные процессы - один за другим закрывались профессиональные клубы. Кажется, 11 команд прекратили своё существование летом. Это же не случайность", - сказал он.

Гаджи Гаджиев был главным тренером "Анжи" четырежды, в последний раз - с августа 2013 года по май 2014 года, говорится в справке о клубе "Анжи", опубликованной на "Кавказском узле".

Гаджиев пояснил, что в 1992 году многие российские футбольные клубы стали частными. "Но сейчас ситуация изменилась. Частных клубов практически не осталось. Теперь начинается обратный процесс. Государство больше не способно содержать дорогостоящие футбольные команды. Но если не будет поддержки со стороны властей, не начнётся серьёзное обсуждение наметившейся проблемы на самом высоком уровне, мы потеряем ещё не один клуб", - считает Гаджи Гаджиев.

"Сейчас получается, что у Кадиева просто нет денег на команду. Мы должны совместными усилиями отрегулировать финансовые механизмы в нашем футболе, иначе клубы будут продолжать гибнуть. Сегодня это главная проблема российского футбола", - приводит сегодня слова Гаджиева RT.