РФС обязал "Анжи" выплатить Скрипченко долг по зарплате

25 августа 2018, 06:19

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила махачкалинскому клубу "Анжи" регистрировать новых игроков до выплаты бывшему главному тренеру Вадиму Скрипченко четырехмесячного долга по зарплате.

"Кавказский узел" информировал, что Вадим Скрипченко из Белоруссии стал главным тренером "Анжи" в августе 2017 года, а 31 мая 2018 года покинул клуб после того, как по итогам сезона 2017/2018 команда под его руководством вылетела из российской премьер-лиги. "Анжи" 22 июня вернулся в РПЛ благодаря отзыву лицензии у пермского "Амкара".

Клуб "Анжи" прежде считался одним из самых богатых клубов, но из-за долгов может покинуть чемпионат, говорится в видео, подготовленном "Кавказским узлом". Дагестанские журналисты связывают трудности махачкалинского клуба с проблемами сенатора Сулеймана Керимова, который был задержан во Франции 20 ноября 2017 года по обвинению в отмывании денег. Позднее обвинения с него были сняты, и с 28 июня Керимов находится в статусе свидетеля. Российская премьер-лига не может выдавать лицензии клубам-должникам, а "Анжи" получил ее или потому, что еще не был арестован счет клуба в США, или по звонку "уважаемого человека", полагают опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели.

24 августа на заседании Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза было решено удовлетворить заявление Вадима Скрипченко в отношении "Анжи" о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объеме. Согласно этому решению, махачкалинский клуб обязан выплатить бывшему главному тренеру долг по зарплате за период с февраля по май 2018 года и проценты за задержку оплаты труда.

До исполнения обязательств перед Скрипченко на "Анжи" наложен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры, говорится в сообщении от 24 августа на сайте РФС.

В сезоне 2018-2019 "Анжи" провел четыре матча и набрал три очка. В турнирной таблице после четвертого тура он занимает 14-е место. Матч пятого тура "Анжи" 26 августа сыграет с московским "Локомотивом" на стадионе "РЖД Арена" в Москве, отмечает "Спорт-Экспресс".

Вице-президент "Анжи"​ Зайдин Джамбулатов перед матчем против "Локомотива" отметил, что верит в успешный результат. "Команда бьется, несмотря на все негативные обстоятельства. Да, многое не получается, а в большинстве матчей приходится играть строго от обороны... Уверен, исходя из кадровых возможностей, тренерский штаб найдет способ побороться за успех и в игре с "Локо", - цитируют Джамбулатова "Известия".

Футбольный клуб "Анжи" был основан в 1991 году. Клуб был бронзовым призером чемпионата России 2012-2013 годов, финалистом Кубка России 2000-2001 годов и 2012-2013 годов, отмечается в справочном материале о клубе "Анжи", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".