Скрипченко покинул пост главного тренера "Анжи"

01 июня 2018, 08:28

Футбольный клуб "Анжи" 31 мая сообщил о завершении сотрудничества с наставником команды Вадимом Скрипченко.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Скрипченко из Белоруссии стал главным тренером "Анжи" в августе 2017 года, сменив на этом посту Александра Григоряна.

"Анжи" был основан в 1991 году. Является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, говорится в справке о футбольном клубе в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера дагестанского клуба, так как 31 мая истек срок действия его соглашения с "Анжи".

Под руководством Скрипченко "Анжи" провел 27 матчей, в которых одержал шесть побед, еще шесть раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. По итогам сезона 2017/2018 "Анжи" под руководством Скрипченко покинул премьер-лигу, уступив в стыковых матчах красноярскому "Енисею", говорится в сообщении от 31 мая на сайте клуба "Анжи".

О том, кто станет главным тренером махачкалинского "Анжи" в нынешнем сезоне, пока не сообщается.