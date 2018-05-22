Игорь Ледяхов. Фото Валуев Анатолий https://ru.wikipedia.org/wiki/Ледяхов,_Игорь_Анатольевич

22 мая 2018, 17:12

Игорь Ледяхов назначен главным тренером "Ахмата"

Президент грозненского клуба "Ахмат" Магомед Даудов объявил сегодня о назначении Игоря Ледяхова главным тренером команды.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года клуб возглавил Михаил Галактионов, подписав контракт на три с половиной года. Однако 7 апреля стало известно, что после матча 25-го тура с казанским "Рубином", которому "Ахмат" уступил со счетом 2:3, Галактионов подал в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера "Ахмата" был назначен Игорь Ледяхов.

Сегодня президент футбольного клуба Магомед Даудов поздравил с днём рождения Игоря Ледяхова и объявил о его назначении главным тренером команды.

"В тех матчах, в которых Игорь Ледяхов руководил командой, исполняя обязанности главного тренера в завершившемся сезоне и в сезоне 2016/17, она добивалась положительного результата... И сегодня, в важный день в личной жизни Игоря Анатольевича, хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды "Ахмат". В ближайшие дни мы подпишем с Игорем Анатольевичем долгосрочный контракт", - цитируются слова Магомеда Даудова на сайте футбольного клуба.

Напомним, что 7 мая "Ахмат" обыграл "Анжи" в 29-м туре чемпионата России. 13 мая "Ахмат" также в матче чемпионата России сыграл вничью с "Амкаром" .

Ранее грозненский футбольный клуб носил название "Терек".  Однако 6 июня 2017 совет директоров клуба принял решение присвоить ему новое название "Ахмат" - в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Примечание:

"Ахмат" сыграл вничью с "Уралом" в чемпионате России", "Футболисты ЦСКА улетели из Грозного с опозданием из-за учений в аэропорту", "Ахмат" проиграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу".

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