17 августа 2018, 20:50

Первый домашний матч "Анжи" проходит в Махачкале

Встреча "Анжи" с "Оренбургом", первая домашняя игра махачкалинского клуба в этом сезоне,  проходит на фоне серьезных финансовых проблем футбольного клуба и угрозы его ликвидации.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая "Анжи" вылетел из РПЛ, однако 22 июня вернулся в премьер-лигу благодаря отзыву лицензии у пермского "Амкара". В матче первого тура премьер-лиги сезона 2018/2019 "Анжи" на выезде выиграл у "Урала". Махачкалинские футболисты готовились к первому домашнему матчу сезона, несмотря на финансовые проблемы.

Клуб находится на 11-м месте в турнирной таблице, но рискует покинуть чемпионат из-за долга в 250 миллионов рублей и банкротства, говорится в видео, подготовленном "Кавказским узлом". Дагестанские журналисты связали крах "Анжи" с проблемами Сулеймана Керимова, задержанного во Франции 20 ноября 2017 года по обвинению в отмывании денег. С 28 июня Керимов находится в статусе свидетеля, обвинения с него сняты. Опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели отметили, что РПЛ не может выдавать лицензии клубам-должникам. По их мнению, "Анжи" получил лицензию либо потому, что еще не был арестован счет клуба в США, либо по звонку "уважаемого человека".

Матч 4-го тура российской премьер лиги между "Анжи" и "Оренбургом" начался сегодня на стадионе "Анжи-арена" в 19:30 мск, сообщил "Спорт-Экспресс".

По состоянию на 20:40 мск махачкалинская команда ведет в счете 1:0, мяч забил игрок "Анжи" Иван Новосельцев, сообщается на сайте "Чемпионат.com", на котором ведется прямая трансляция матча.

Вторую игру в этом сезоне "Анжи" сыграл 3 августа в Уфе, где уступил одноименному клубу со счетом 3:0. Третья игра состоялась 11 августа в Москве, матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Спартак М", информирует "Чемпионат". После игры со "Спартаком" контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Анжи" на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды, со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца сообщил 15 августа "Р-Спорт".

В 2012-2013 годах главным тренером "Анжи" стал Гус Хиддинк, под руководством которого клуб занял наивысшее в своей истории третье место, завоевав первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, говорится в справке о футбольном клубе "Анжи", подготовленной "Кавказским узлом".

Примечание:

"Владикавказская "Алания" одержала победу над московским "Динамо", "Ничья с ФК "Кубань" сделала ЦСКА чемпионом России", "Матч чемпионата России по футболу "Ростов" - "Зенит" завершился вничью".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 августа 2018, 20:50

17 августа 2018, 20:48

  • Кадыров заплатил 100 тысяч проигравшему бой сопернику сына

    Глава Чечни Рамзан Кадыров организовал очередной детский бой в Грозном, заплатив 11-летнему кикбоксеру из Кабардино-Балкарии 100 тысяч рублей за проигрыш в поединке с его сыном. Пользователи соцсетей указали на разницу весовых категорий соперников, сыгравшую в пользу сына Кадырова.

17 августа 2018, 19:57

  • Спортивные обозреватели усомнились в законности лицензирования "Анжи"

    Многомиллионный долг махачкалинского "Анжи" возник уже после получения им лицензии премьер-лиги, заявил пресс-секретарь футбольного клуба. Спортивные обозреватели считают, что лицензия была выдана либо потому, что еще не был арестован счет "Анжи" в США, либо по звонку "уважаемого человека".

17 августа 2018, 19:02

17 августа 2018, 18:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости