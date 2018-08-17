Первый домашний матч "Анжи" проходит в Махачкале

17 августа 2018, 20:50

Встреча "Анжи" с "Оренбургом", первая домашняя игра махачкалинского клуба в этом сезоне, проходит на фоне серьезных финансовых проблем футбольного клуба и угрозы его ликвидации.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая "Анжи" вылетел из РПЛ, однако 22 июня вернулся в премьер-лигу благодаря отзыву лицензии у пермского "Амкара". В матче первого тура премьер-лиги сезона 2018/2019 "Анжи" на выезде выиграл у "Урала". Махачкалинские футболисты готовились к первому домашнему матчу сезона, несмотря на финансовые проблемы.

Клуб находится на 11-м месте в турнирной таблице, но рискует покинуть чемпионат из-за долга в 250 миллионов рублей и банкротства, говорится в видео, подготовленном "Кавказским узлом". Дагестанские журналисты связали крах "Анжи" с проблемами Сулеймана Керимова, задержанного во Франции 20 ноября 2017 года по обвинению в отмывании денег. С 28 июня Керимов находится в статусе свидетеля, обвинения с него сняты. Опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели отметили, что РПЛ не может выдавать лицензии клубам-должникам. По их мнению, "Анжи" получил лицензию либо потому, что еще не был арестован счет клуба в США, либо по звонку "уважаемого человека".

Матч 4-го тура российской премьер лиги между "Анжи" и "Оренбургом" начался сегодня на стадионе "Анжи-арена" в 19:30 мск, сообщил "Спорт-Экспресс".

По состоянию на 20:40 мск махачкалинская команда ведет в счете 1:0, мяч забил игрок "Анжи" Иван Новосельцев, сообщается на сайте "Чемпионат.com", на котором ведется прямая трансляция матча.

Вторую игру в этом сезоне "Анжи" сыграл 3 августа в Уфе, где уступил одноименному клубу со счетом 3:0. Третья игра состоялась 11 августа в Москве, матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Спартак М", информирует "Чемпионат". После игры со "Спартаком" контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Анжи" на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды, со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца сообщил 15 августа "Р-Спорт".

В 2012-2013 годах главным тренером "Анжи" стал Гус Хиддинк, под руководством которого клуб занял наивысшее в своей истории третье место, завоевав первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, говорится в справке о футбольном клубе "Анжи", подготовленной "Кавказским узлом".