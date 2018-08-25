Болельщики "Арсенала" выступили в поддержку "Анжи"

25 августа 2018, 20:13

В Туле во время футбольного матча между местным "Арсеналом" и клубом "Ростов" болельщики вывесили два баннера с надписью "Анжи живи" на центральной трибуне стадиона.

"Кавказский узел" сообщал, что в мае махачкалинский клуб "Анжи" вылетел из российской премьер-лиги, но 22 июня вернулся в РПЛблагодаря отзыву лицензии у клуба "Амкар" из Перми.

"Анжи" из-за долгов может покинуть чемпионат, хотя ранее считался одним из самых богатых клубов, говорится в видео, подготовленном "Кавказским узлом". Трудности у "Анжи" дагестанские журналисты связали с проблемами Сулеймана Керимова, который был задержан во Франции 20 ноября 2017 года по обвинению в отмывании денег. Позднее обвинения с него были сняты, с 28 июня он находится в статусе свидетеля. РПЛ не может выдавать лицензии клубам-должникам, а "Анжи" получил ее либо потому, что еще не был арестован счет клуба в США, либо по звонку "уважаемого человека", считают опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели.

Информацию о баннерах на матче в Туле корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил пресс-секретарь махачкалинского "Анжи" Сергей Расулов. По его словам, акция не была согласована с дагестанской командой и является импровизацией. "Нам, конечно, очень приятна такая поддержка. Любители футбола в регионах неравнодушны к судьбе нашего клуба", - сказал Расулов.

Он добавил, что 24 августа футболисты клуба "Томь" из одноименного города записали видео со словами поддержки "Анжи". "Это тоже, конечно, очень приятно было. В свое время "Томь", также как и "Анжи", оказывалась в трудном положении. Они понимают, что это [крупная задолженность] такое", - сказал Расулов.

Он затруднился ответить на вопрос, приведут ли акции в поддержку "Анжи" к реальным последствиям. "Тяжело сказать. Пока что это скорее моральная и психологическая поддержка", - заявил Расулов.

Представители "Арсенала" и "Томи" в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" отказали.

По мнению спортивного обозревателя радио "Эхо Москвы" Алексея Дурново, в том, что болельщики "Арсенала" поддержали дагестанскую команду, "нет ничего предосудительного", поведение фанатов не стоит интерпретировать, "как предательство, измену своим цветам". "Такая поддержка является вполне приемлемой, если между клубами нет прямой вражды - к примеру, как между "Спартаком" и ЦСКА. Фанаты первых вряд ли поддержали бы армейцев, будь те в шаге от финансовой смерти. А между фанатами провинциальных клубов, за редким исключением, вражды нет. Там и фанатов минимум", - рассказал "Кавказскому узлу" Дурново.

Аналогичную поддержку оказали болельщики "Урала" и "Уфы", когда "загибался "Амкар", напомнил футбольный эксперт. Что касается футболистов, то поддержка оказывается "из профессиональной солидарности", добавил спортивный журналист

Спортивный обозреватель газеты "Махачкалинские известия" Нурмагомед Астарханов уверен, что в аналогичной ситуации дагестанские болельщики поддержали бы тульский клуб. "Я не считаю, что фанаты "Арсенала" каким-то образом предали команду, поддержав "Анжи". Оба клуба, откровенно говоря, невысокого уровня. А чем ниже клуб, тем проще болельщики и сама команда. Я также не считаю, что футболистам "Арсенала" было обидно за поддержку "Анжи". Учитывая финансы, сам "Арсенал" тоже может попасть в аналогичную ситуацию, и тогда дагестанские болельщики поддержат туляков", - рассказала "Кавказскому узлу" Астарханов.

Футбольный эксперт уверен, что "Анжи" сможет завершить чемпионат 2018\2019, но не уверен, что клуб останется в РПЛ. "На сегодня ситуация не изменилась, и долги остались. Но клуб будет играть, хоть и плохо", - сказал Астарханов.

Болельщики "Анжи" тепло встретили поддержку туляков. "Приятного, конечно. Но был бы толк. К сожалению, ситуация плачевная", - сказал "Кавказскому узлу" Магомед, один из болельщиков дагестанской команды, проживающий в Москве.

Его соратник, фанат дагестанского клуба Ибрагим, также живущий в Москве, в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" сообщил, что "очень благодарен тулякам, хотя думал, что инициатива была ростовских фанатов". "У нас нет никаких войн с "Арсеналом", мы очень благодарны за поддержку. Сейчас любое упоминание на трибунах, в СМИ - это важно для нас. Мы готовы оказать тулякам теплый прием, если те, конечно же, захотят", - сказал собеседник.

Найти авторов баннеров "Кавказскому узлу" не удалось, однако в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" другие фанаты "Арсенала" заметили, что "болеть, конечно, надо за свой клуб, но и поддержать дагестанцев было хорошей идеей". "На месте "Анжи" может быть любой "уездный" клуб. Это не "Спартак", которому наплевать на 20 миллионов евро, которые он недополучил из-за невыхода в Лигу Чемпионов. Нам важны любые деньги. Я призываю болельщик дагестанской команды приходить на каждый матч, забивать трибуны, оплачивая тем самым хотя бы часть долгов", - сказал "Кавказскому узлу" Евгений, фанат "Арсенала".

"Поддерживаю акцию, хотя сам в ней не участвовал, - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Иван, также болельщик тульского клуба. - Желаю удачи "Анжи", как провинциальному клубу, который по-настоящему играет в футбол, а не выезжает за счет всяких дорогущих "звезд". Своими играть надо".

Заметим, что вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов поделился ожиданиями от матча РПЛ с "Локомотивом". "Команда бьется, несмотря на все негативные обстоятельства. Да, многое не получается, а в большинстве матчей приходится играть строго от обороны. Но эта тактика неплохо сработала в матче со «Спартаком» (0:1), где выставление «автобуса» в штрафной площади создало проблемы красно-белым. Пусть это был и не самый современный «автобус», но вполне качественный «Икарус». Уверен, исходя из кадровых возможностей, тренерский штаб найдет способ побороться за успех и в игре с «Локо»", – цитирует Джамбулатова sports.ru.

"Анжи" был основан в 1991 году. Является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013 годов, финалистом Кубка России 2000-2001 годов и 2012-2013 годов, говорится в справке о клубе "Анжи", опубликованной на "Кавказском узле".