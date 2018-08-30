"Анжи" подписал соглашение с новым спонсором

30 августа 2018, 22:05

Дагестанская компания "Денеб" стала официальным спонсором махачкалинского футбольного клуба "Анжи".

Как писал "Кавказский узел", "Анжи", который выступает в Российской премьер-лиге, испытывает серьезные финансовые трудности. По данным президента клуба Османа Кадиева, долги "Анжи" уже достигли 260 млн руб. Он также убежден, что власти Дагестана не заинтересованы в сохранении команды. В Минфине Дагестана ранее заявляли, что у республиканских властей нет средств на содержание "Анжи".

По мнению опрошенных "Кавказским узлом" дагестанских спортивных обозревателей, финансовые трудности "Анжи" непосредственно связаны с проблемами, возникшими у его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. В справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции" представлена подробная информация о задержании российского миллиардера во Франции осенью 2017 года.

Подписание нового соглашения о сотрудничестве компании "Денеб" и ФК "Анжи" состоялось сегодня, сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

"Мы, безусловно, рады возобновлению сотрудничества с компанией "Денеб" и благодарны ее руководству, что в тяжелый для клуба момент оно... поддержало команду", – заявил Флегонтов, слова которого приводит пресс-служба ФК "Анжи".

Основанный в 1991 году ФК "Анжи" является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, говорится в справке о махачкалинской команде на "Кавказском узле".

После пяти туров Чемпионата России по футболу-2018/19 "Анжи" с 3 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Следующий матч махачкалинская команда сыграет 1 сентября в Самаре против местных "Крыльев Советов". Вход для болельщиков на гостевой сектор стадиона в Самаре будет бесплатным, говорится в сообщении на сайте ФК "Анжи".