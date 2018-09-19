Член избиркома рассказал о тайном отъезде Хулаевой из Калмыкии

19 сентября 2018, 20:26

Айса Хулаева, которая зафиксировала нарушение на избирательном участке в поселке Приманыч, уехала в Москву сразу после допроса у следователя, сообщил член калмыцкого отделения "Справедливой России". Сама Хулаева пока не рассказала подробностей о своем исчезновении.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября представители "Справедливой России" заявили, что не могут найти автора видео о вбросе после того, как встретились с ней у следователя. Заявление в полицию о ее исчезновении подало и руководство Калмыцкого госуниверситета, где учится Айса Хулаева. Девушка нашлась сама и 15 сентября встретилась в Москве с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым. Она заявила, что не будет продолжать учебу в вузе, где, по данным партии, ей угрожали отчислением за жалобу на избирательную комиссию. Кроме того, Хулаева пообещала рассказать в ближайшие дни, что с ней происходило после 9 сентября.

В Калмыкии 9 сентября прошли выборы в Народный хурал. Айса Хулаева сняла видео вброса бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч. 12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал итоги выборов в поселке недействительными.

Сегодня глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ведомства вручила Айсе Хулаевой благодарность. "Мы ее (Айсу Хулаеву. – Прим. "Кавказского узла") никому в обиду не дадим. Думаю, что она может стать нашим кадровым резервом!" - сказала Памфилова. При этом Памфилова не пояснила, от кого именно следует оберегать Хулаеву. Девушке слово предоставлено не было, сообщает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший трансляцию заседания на сайте Центризбиркома.

Член Ики-Бурульской территориальной избирательной комиссии от "Справедливой России" Дмитрий Бурнинов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Айса Хулаева уехала в Москву еще 11 сентября. "10 сентября ее выпустили из Следственного комитета. Домой Айсу забрали родственники. У них она переночевала, а 11 сентября уехала Москву. Я сам участвовал в ее тайной отправке", - заявил Бурнинов. Он уточнил, что занимался подготовкой отъезда, но не был его свидетелем.

"После допроса Айса была очень напугана и все время молчала", - отметил он. От кого скрывалась Хулаева, Дмитрий Бурнинов не пояснил.

Айсе Хулаевой, за прошедшую неделю "пришлось пережить многое: от трехчасового допроса у следователя по особо важным делам до спешного переезда в столицу", говорится видеосюжете размещенном сегодня на сайте "Справедливой России". Напомним, что ранее глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявлял, что Айса Хулаева была задержана в день выборов.

Новости о выборах в регионах Юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы 09.09.18".