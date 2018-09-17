Айса Хулаева, www.instagram.com/khulaeva.aisa/

17 сентября 2018, 20:08

Айса Хулаева отказалась возвращаться в свой вуз

Автор видео о вбросах бюллетеней на выборах в Калмыкии Айса Хулаева планирует перевестись в столичный вуз и в ближайшие дни расскажет, что с ней происходило с 9 сентября, сообщила глава калмыцкого отделения «Справедливой России» Наталья Манжикова. По словам Манжиковой, она сегодня встретилась с Хулаевой в Москве.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября представители "Справедливой России" заявили, что не могут найти Айсу Хулаеву. В калмыцком отделении партии сообщили, что Хулаеву видели в последний раз в кабинете следователя. Руководство Калмыцкого госуниверситета, где учится девушка, заявили о ее исчезновении в полицию. 14 сентября Хулаева опубликовала видео, в котором заявила, что жива и здорова, не пояснив, где находится. 15 сентября в калмыцком отделении "Справедливой России" заявили, что девушка находится в Москве, где встречалась с лидером партии Сергеем Мироновым.

В Калмыкии 9 сентября прошли выборы в Народный хурал. Айса Хулаева сняла видео вброса бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч. 12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал итоги выборов в поселке недействительными.

Руководитель калмыцкого отделения «Справедливой России» Наталья Манжикова заявила корреспонденту «Кавказского узла», что она встретилась сегодня с Айсой Хулаевой у председателя партии Сергея Миронова в Москве.

«Да, мы встретились – нас пригласил Сергей Миронов. У Айсы все нормально. Скорее всего, она будет переводиться в другой вуз – видимо, в Москву», - рассказала Манжикова.

При этом она не пояснила, что происходило со студенткой после того, как в интернете появилось резонансное видео о вбросах. «Это очень интересная история – вы удивитесь. Но она сама все расскажет, надо немного потерпеть. Я не могу опережать события. Осталось [подождать] совсем немного», - заверила Наталья Манжикова, не уточнив, в каком формате будет сделано заявление.

В центральном аппарате «Справедливой России» воздержались от комментариев и порекомендовали следить за новостями «в том числе на сайте партии». На сайте партии, по данным на 19.30 мск 17 сентября, никакой информации о Хулаевой нет. На ее странице в Instagram последняя запись датируется 31 августа.

Комментариями представителей Следственного комитета и Калмыцкого госуниверситета «Кавказский узел» пока не располагает.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" публикует в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".

Примечание:

"Автор видео о нарушении на выборах в Калмыкии объявилась в Москве", "Оппозиционные партии не согласились с итогами выборов в Калмыкии", "Предвыборная кампания в парламент Калмыкии прошла на фоне судов и скандалов".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 сентября 2018, 20:45

  • Жители Ингушетии и Чечни рассказали о ситуации на границе республик

    Власти Ингушетии игнорировали инфраструктурные проблемы горного Сунженского района, поэтому инициатива чеченской стороны, начавшей строительство дороги, не вызвала неприятия у жителей ближайших ингушских сел, сообщили "Кавказскому узлу" жители приграничных районов в двух республиках.

17 сентября 2018, 20:08

  • Айса Хулаева отказалась возвращаться в свой вуз

    Автор видео о вбросах бюллетеней на выборах в Калмыкии Айса Хулаева планирует перевестись в столичный вуз и в ближайшие дни расскажет, что с ней происходило с 9 сентября, сообщила глава калмыцкого отделения «Справедливой России» Наталья Манжикова. По словам Манжиковой, она сегодня встретилась с Хулаевой в Москве.

17 сентября 2018, 19:45

17 сентября 2018, 19:02

17 сентября 2018, 18:01

  • Суд приговорил Будайханову к пяти годам условно

    Московский окружной военный суд огласил приговор уроженке Дагестана Виктории Будайхановой, обвиненной после возвращения из Сирии в причастности к боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости