Двое сторонников Навального арестованы в Ростове-на-Дону

11 сентября 2018, 00:25

Задержанные в Ростове-на-Дону координатор местного штаба Алексея Навального Сергея Гривко и активистка штаба Валерия Дзбоева арестованы на двое суток за участие в несогласованном митинге.

Как писал "Кавказский узел", координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону Сергей Гривко, его заместитель Татьяна Спорышева и активистка штаба Валерия Дзбоева были задержаны 9 сентября во время несогласованной акции протеста против повышения пенсионного возраста. Все они были доставлены в отделе полиции №7.

Активисты ростовского штаба Навального были задержаны по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает административный арест на срок до тридцати суток.

Постановление об аресте активистов штаба Навального вынес Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону, сообщила 10 сентября корреспонденту "Кавказского узла" активистка Ольга Зенина.

По ее данным, третьей задержанной - Татьяне Спорышевой - суд назначил сутки ареста, она вышла на свободу.

Об аресте Гривко, Дзбоевой и Спорышевой говорится также в сообщении, опубликованном в 18.11 мск 10 сентября на странице сообщества "Команда Навального | Ростов-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее со ссылкой на сообщество "Ростов против повышения пенсионного возраста" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что вместе с активистами ростовского штаба Навального был задержан волонтер. По состоянию на 00.20 информации о еще одном задержанном в ходе несогласованного митинга в Ростове-на-Дону на странице сообщества нет.

Кроме того, по словам Ольги Зениной, какие-либо другие дела, связанных с акцией протеста 9 сентября, 10 сентября в Пролетарском райсуде Ростова-на-Дону не рассматривались.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями пресс-службы суда, а также комментариями арестованных активистов или их представителей.

Напомним, 5-7 сентября в Краснодаре были задержаны не менее 12 сторонников Алексея Навального, которые принимали участие в митингах против повышения пенсионного возраста.

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