10 сентября 2018, 21:32

Суд отпустил задержанного в Краснодаре активиста

Административное дело в отношении краснодарского активиста Виталия Немцева, задержанного 9 сентября, прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. 

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Краснодаре во время несогласованного митинга против пенсионной реформы были задержаны более 50 человек. По данным горожан, среди задержанных оказались люди, которые не принимали участия в митинге. Один из организаторов шествия, Виталий Немцев, был задержан еще до его начала. 

Среди задержанных 9 сентября в Краснодаре оказался адвокат Михаил Беньяш. В личной переписке с корреспондентом "Кавказского узла" он сообщил, что его избивали "в машине и в отделе". Позже информацию об избиении Беньяша подтвердил допущенный к задержанным после многочисленных жалоб адвокат Алексей Аванесян.  

На Немцева при задержании был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга), максимальное наказание по которой предполагает административный арест на срок до тридцати суток. 

Решение о прекращении дела Виталия Немцева Ленинский районный суд Краснодара принял сегодня, сообщил адвокат Алексей Аванесян, на которого ссылается Telegram-канал "Апология протеста".

Ночь с 9 на 10 сентября активист провел в отделении полиции. 

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 5-7 сентября в Краснодаре были задержаны не менее 12 сторонников Алексея Навального, участвовавшие в митингах против повышения пенсионного возраста. 

Во многих городах юга России, в том числе в Краснодарском крае, продолжаются митинги и акции протеста с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум. 

Примечание:

"Задержанные в Краснодаре пожаловались на недопуск адвокатов", "Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста", "Число задержанных краснодарских активистов достигло 11". 

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