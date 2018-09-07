Число задержанных краснодарских активистов достигло 11

07 сентября 2018, 20:18

С 5 по 7 сентября в Краснодаре задержаны одиннадцать сторонников Навального. Десять из них, в том числе координатор краснодарского штаба Размик Симонян, получили от пяти до десяти суток административного ареста.

"Кавказский узел" писал, что 5 и 6 сентября задержаны и арестованы по меньшей мере шесть краснодарских активистов. Сторонники Навального связали задержания с протестами против повышения пенсионного возраста.

Активистка Вера Максименко была помещена в изолятор 5 сентября после призыва к участию в несогласованном митинге против пенсионной реформы, ей назначили десять суток административного ареста. Задержанные 6 сентября бывший координатор краснодарского штаба Навального Мирослав Валькович, журналист Александр Савельев, Виталий Вотановский и Никита Шевченко получили по 7-10 суток ареста. Активисту Алексею Мандригеле, также задержанному 6 сентября, сегодня были назначены 10 суток ареста, в знак протеста он объявил сухую голодовку.

Сегодня также арестовали активиста Станислава Чепаченко, задержанного вечером 6 сентября за отказ предъявить документы. Ему дали пять суток административного ареста по статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП). Шесть суток по той же статье получил и другой задержанный 6 сентября, Алексей Семейкин. Еще одного, Андрея Гусаря, 6 сентября увезли в отделение полиции под предлогом дачи объяснений о том, где он будет находиться 9 сентября. Сегодня ему дали семь суток по 19.3 КоАП, сообщает Telegram-канал "Важное. Протестный Краснодар".

В ночь на 7 сентября координатор краснодарского штаба Размик Симонян в сопровождении адвоката посетил несколько отделений полиции, пытаясь узнать причину повышенного внимания правоохранителей к своей персоне. Симоняна заверили, что он может не опасаться задержания. Однако сегодня и Размик Симонян был арестован на 10 суток по 19.3 КоАП, информирует Telegram-канал.

Кроме того, сегодня в Горячем Ключе был задержан еще один волонтер краснодарского штаба Навального - Антон Школьный, сообщил Telegram-канал "Свободные медиа".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Протесты сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на странице "Акции Навального".