Алексей Мандригеля. Фото Светланы Дорохиной для "Кавказского узла"

07 сентября 2018, 13:29

Краснодарский активист Мандригеля объявил голодовку после ареста

Алексей Мандригеля, приговоренный сегодня в Краснодаре к 10 суткам ареста по обвинению в неповиновении полицейским, заявил о начале акции протеста, сообщил его родственник.

Как писал "Кавказский узел", краснодарский активист Алексей Мандригеля был задержан вечером 6 сентября, когда выгуливал собаку, и доставлен в отдел полиции, сообщил его родственник.

Суд в Краснодаре сегодня признал Мандригелю виновным по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и приговорил его к 10 суткам административного ареста, сообщил родственник активиста корреспонденту "Кавказского узла".

По словам родственника, Алексей Мандригеля отказался от назначенного адвоката и попросил суд отложить рассмотрение, чтобы успел приехать адвокат Михаил Беньяш. Суд отказался отложить заседание, и оно прошло в отсутствие адвоката активиста.

Алексей Мандригеля заявил, что объявляет сухую голодовку, добавил родственник активиста.

Напомним, что 5 и 6 сентября были задержаны по меньшей мере шесть краснодарских активистов, пятеро из них арестованы. Сторонники Навального связали эти задержания с протестами против повышения пенсионного возраста.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Сочинец оштрафован за организацию акции сторонников Навального", "Координатор сочинского штаба Навального задержан вместе с женой", "Суд в Краснодаре отменил наказание сторонникам Навального".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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