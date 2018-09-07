07 сентября 2018, 13:29
Краснодарский активист Мандригеля объявил голодовку после ареста
Алексей Мандригеля, приговоренный сегодня в Краснодаре к 10 суткам ареста по обвинению в неповиновении полицейским, заявил о начале акции протеста, сообщил его родственник.
Как писал "Кавказский узел", краснодарский активист Алексей Мандригеля был задержан вечером 6 сентября, когда выгуливал собаку, и доставлен в отдел полиции, сообщил его родственник.
Суд в Краснодаре сегодня признал Мандригелю виновным по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и приговорил его к 10 суткам административного ареста, сообщил родственник активиста корреспонденту "Кавказского узла".
По словам родственника, Алексей Мандригеля отказался от назначенного адвоката и попросил суд отложить рассмотрение, чтобы успел приехать адвокат Михаил Беньяш. Суд отказался отложить заседание, и оно прошло в отсутствие адвоката активиста.
Алексей Мандригеля заявил, что объявляет сухую голодовку, добавил родственник активиста.
Напомним, что 5 и 6 сентября были задержаны по меньшей мере шесть краснодарских активистов, пятеро из них арестованы. Сторонники Навального связали эти задержания с протестами против повышения пенсионного возраста.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"