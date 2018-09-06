06 сентября 2018, 23:15

Активист задержан в Краснодаре

Краснодарский активист Алексей Мандригеля задержан сегодня вечером во время прогулки, сообщил его родственник.

Мандригеля был задержан около 22.00 мск, когда выгуливал собаку. Активиста доставили в отдел полиции на Домбайской улице, рассказал родственник Мандригели корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте МВД по Краснодарскому краю информации о задержании активиста по состоянию на 23.08 мск нет.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 сентября в Краснодаре была задержана активистка Вера Максименко, а сегодня - журналист Александр Савельев. Суд назначил им десять и семь суток административного ареста соответственно. Активистка Анна Митренко сообщила "Кавказскому узлу", что задержаны волонтеры штаба Навального в Краснодаре Никита Шевченко и Виталий Вотановский.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Протесты сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на странице "Акции Навального". 

Примечание:

"Полиция занялась расследованием нападения на Андрея Рудомаху", "Юристы назвали дело Кудинова примером репрессий против активистов", "Активисты в Краснодаре сообщили о задержаниях".

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07 сентября 2018, 00:35

07 сентября 2018, 00:22

  • Число задержанных активистов в Краснодаре достигло шести

    В Краснодаре арестован бывший координатор краснодарского штаба Навального Мирослав Валькович. Всего 5 и 6 сентября задержаны по меньшей мере шесть краснодарских активистов, пятеро из них уже арестованы. Сторонники Навального связали задержания с протестами против повышения пенсионного возраста.

06 сентября 2018, 23:54

06 сентября 2018, 23:34

06 сентября 2018, 23:15

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