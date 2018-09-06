Активист задержан в Краснодаре

06 сентября 2018, 23:15

Краснодарский активист Алексей Мандригеля задержан сегодня вечером во время прогулки, сообщил его родственник.

Мандригеля был задержан около 22.00 мск, когда выгуливал собаку. Активиста доставили в отдел полиции на Домбайской улице, рассказал родственник Мандригели корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте МВД по Краснодарскому краю информации о задержании активиста по состоянию на 23.08 мск нет.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 сентября в Краснодаре была задержана активистка Вера Максименко, а сегодня - журналист Александр Савельев. Суд назначил им десять и семь суток административного ареста соответственно. Активистка Анна Митренко сообщила "Кавказскому узлу", что задержаны волонтеры штаба Навального в Краснодаре Никита Шевченко и Виталий Вотановский.

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