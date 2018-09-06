Активистка штаба Навального и журналист арестованы в Краснодаре

06 сентября 2018, 16:05

Задержанные незадолго до несанкционированной акции протеста активистка Вера Максименко и журналист Александр Савельев получили десять и семь суток административного ареста соответственно, сообщил адвокат Алексей Аванесян.

Как сообщал "Кавказский узел", Вера Максименко была помещена в изолятор 5 сентября после призыва к участию в несогласованном митинге против пенсионной реформы, а Александр Савельев был задержан сегодня у штаба Навального в Краснодаре.

Максименко была признана виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ за организацию несанкционированного митинга и получила 10 суток административного ареста, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Аванесян. Максимальное наказание по этой статье предполагает административный арест на срок до 30 суток.

"В протоколе задержания написано, что (Веру Максименко) задержали в 18 часов, хотя задержана она была в 16 часов", - рассказал Аванесян, уточнив, что суд отказался удовлетворить ходатайства защиты, в частности жалобу на отсутствие в деле прокурора.

Журналист издания "Белсат" Александр Савельев получил семь суток административного ареста за хулиганство. Алексей Аванесян утверждает, что в рапорте на Соловьева он обвиняется в том, что "ругался матом и размахивал руками в общественном месте".

"Александр Савельев планировал освещать митинг против повышения пенсионного возраста как журналист, поэтому мы расцениваем [ситуацию] как препятствование законной деятельности журналиста", - рассказал Аванесян. При этом он отметил, что, по данным правоохранителей, у Савельева не было с собой документов: ни паспорта, ни редакционного удостоверения.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении. Во многих городах юга России продолжаются митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум.

"В протокол задержания вписано, что Савельев говорил, что "больше не будет". Эта фраза говорит, что он якобы признал свою вину, но на деле он таких слов не произносил", - подчеркнул адвокат.

"Все рапорты [о задержаниях] были написаны под копирку", - добавил Аванесян, уточнив, что планирует обжаловать административные аресты Максименко и Савельева.

Активисты сообщают о новых задержаниях

Активистка Анна Митренко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня в Краснодаре были задержаны волонтеры штаба Навального Никита Шевченко и Виталий Вотановский. Ей неизвестно их местонахождение.

В то же время краснодарский активист Илья Прохоров сообщил "ОВД-Инфо", что Шевченко был задержан по пути в поликлинику.

По состоянию на 16.05 на сайте главного управления МВД по Краснодарскому краю нет информации о задержании активистов штаба Навального в Краснодаре.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Протесты сторонников Алексея Навального в регионах Юга России "Кавказский узел" отслеживает на странице "Акции Навального".