17 марта 2018, 14:54

Координатор сочинского штаба Навального задержан вместе с женой

В Сочи сегодня утром задержаны координатора местного штаба Алексея Навального Константин Зыков и его супруга Татьяна. Они доставлены в суд.

Как писал "Кавказский узел", поздним вечером 16 марта полицейские задержали юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна, также обвинив его в неподчинении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Задержанной Татьяне Зыковой вменяется статья 19.3. КоАП РФ - неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Максимальные санкции по данной статье - до 15 суток административного ареста.

Информации о том, в чем обвиняется сам Константин Зыков, пока нет, в настоящее время супруги находятся в суде, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница штаба Олеся Христосенко.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"В Сочи за пропаганду нацистской символики задержан активист Константин Гудимов", Суд оштрафовал сочинскую активистку за нарушение правил агитации", "Сторонник Навального в Сочи ответил на арест голодовкой".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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