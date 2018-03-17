Юрист штаба Навального задержан в Краснодаре

17 марта 2018, 07:15

Полицейские задержали юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна, обвинив его в неподчинении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, сообщил адвокат Симоняна.

По словам адвоката Михаила Беньяша, задержание произошло около 22:30 16 марта, Симоняну вменяют нарушение ст. 19.3 КоАП России.

Отметим, что максимальные санкции по данной статье составляют до 15 суток административного ареста.

Советский районный суд должен рассмотреть это дело сегодня, 17 марта, сообщает "Юга.ру".

Сторонники Навального обвинили силовиков в произволе. "Они даже не пытаются находить формальных поводов для задержания - просто похищают людей, а уже в отделе обвиняют их в неповиновении и закрывают по статье 19.3 КоАП РФ", - говорится на страничке "Команда Навального. Краснодар" в соцсети "ВКонтакте".



Комментариев силовиков относительно задержания Размика Симоняна и приведенных выше заявлений сторонников Навального не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна задерживали и 23 января, за пять дней до согласованного митинга "Забастовка избирателей". Суд назначил ему трое суток административного ареста, признав виновным в неповиновении требованиям сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП).

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".